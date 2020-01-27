Перед «Трактором» стоит задача выигрывать каждый матч

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27 января 2020, 11:44 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото ХК «Трактор»

Наставник «черно-белых» Владимир Юрзинов обозначил цели команды до конца чемпионата.

Накануне главный тренер ХК «Трактор» отвечая на вопросы во время послематчевой пресс-конференции, назвал задачи на оставшиеся игры регулярного чемпионата КХЛ, который закончится уже в феврале.

- Задача у нас только одна – стараться выиграть каждый матч. Где-то нам хватает одолеть серьезного соперника, где-то не хватает, - сказал Владимир Юрзинов. - 27 января встреча с «Ак Барсом». Будем готовиться к игре с Казанью.

Напомним, вчера южноуральская команда проиграла московскому «Спартаку» с разгромным счетом 4:0. На данный момент «Трактор» занимает 11 строчку в турнирной таблице Востока, набрав 45 очков в 53 матчах. До окончания регулярного чемпионата «черно-белым» предстоит провести еще девять игр.