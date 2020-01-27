Южноуральцы узнали, с чем связан призыв «Поддержи Игоря!»

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27 января 2020, 09:43 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Графические изображения с просьбой поддержать Игоря были посвящены Кубку мира по фристайлу.

Как сообщали «Аргументы недели», на днях южноуральские соцсети и телеграм-каналы начали распространять загадочные картинки с призовом «Поддержи Игоря!». Большинство средств массовой информации связали их появление с очередным мемом о челябинском аэропорте. Напомним, это имя сегодня прочно ассоциируется с названием воздушной гавани «Игорь Курчатов». Дело в том, что при монтаже вывески фамилию известного ученого рабочие смонтировали гораздо позже, чем имя.

Сегодня стало известно, что в Кубке мира по фристайлу примет участие спортсмен Игорь Омелин. Состязание состоится 23 февраля в «Солнечной долине». Игорь Амелин родился в Аше в 1995 году, горными лыжами начал заниматься в 2002 году. В 2012 году выступил на этапе Кубка России по фристайлу в ски-кроссу. В феврале 2012 годы занял второе место на Первенстве России среди юношей. В декабре 2013 года завоевал серебро на Универсиаде в итальянском городе Трентино. В зимней олимпиаде 2018 года выбыл из борьбы в первом раунде.