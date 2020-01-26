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26 января 2020, 18:13 [ «Аргументы Недели», Дмитрий Буряк ]

Футболист Александр Головин, АГН Москва / globallookpress.com

Александр Головин и «Монако» провалили домашний матч со «Страсбургом» - 1:3. Александр получил от «Экип» «тройку» (по десятибальной системе) – даже ниже средней по команде (3,4). До этого матча он был штатным исполнителем углового удара, в этом после первого уступил этот стандарт Фабрегасу. Тот, к слову, получил от газеты «двойку» (!), был заменен на 69-й минуте, и Головин успел до конца матча подать еще два угловых. Всего, получается, в его активе три угловых удара плюс один удар с игры (мимо ворот). Очевидно, у Александра спад в игре.

Оценки игроков матча «Монако» - «Страсбург» (1:3)

В общем рейтинге чемпионата Франции Александр со средней оценкой 5,58 упал с 12-го места на 19-е. Оценки Головина по турам (не играл в 1-м и 10-м, в 15-м остался без оценки): 4 - 6 – 7 – 6 – 7 – 9 – 6 – 3 - 6 – 5 – 7 – 5 – 4 – 6 – 5 – 6 – 7 – 4 - 3.

Лидирующая пятерка общего рейтинга:

1. Неймар («ПСЖ») – 6,33

2. Ди Мария («ПСЖ») – 6,12

3. Бен Йеддер («Монако») – 6,11

4. Слимани («Монако») – 6,09

5. Мбаппе («ПСЖ») – 6,09

Ранее сообщалось, что на страницах СМИ опубликовали интервью с французским полузащитником Дамьеном Ле Таллеком, захотевшим получить гражданство России.