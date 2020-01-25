«Зенит» уступил «Ред Булл Зальцбургу» - 3 : 6

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25 января 2020, 18:51 [ «Аргументы Недели», Борис Омельченко ]

Maksim Konstantinov, globallookpress.com

Сегодня, 25 января, российский «Зенит» и австрийский «Ред Булл Зальцбург» провели товарищеский матч в столице Катара Дохе. Игра состоялась на территории спортивного комплекса «Эспайр». Поединок носит товарищеской характер, в целях разминки перед возобновлением сезона Российской премьер лиги.

Чемпионы России - Сине-бело-голубые встретились с действующим чемпионом Австрии.

Прогноз — Обе команды очень неплохо размялись на своих предыдущих соперниках в товарищеских матчах. Спаринг-партнерами выступали две команды из Катара и одна из них получила от Зенита 0-10, а вторая от Зальцбурга 0-6. А если к этому добавить что сегодня играют два лидера своих национальных первенств, то вполне можно ожидать интересной игры несмотря на ее статус. Причем игры результативной Матч проходит в формате «три тайма по 40 минут».

Игра началась с атак «Зенита»,австрийцы пользуются длинными кроссами.

На 5 мин зенитовцы нарушили правила в своей штрафной сбили Хвана, арбитр назначает пенальти и счет становится -0:1: Бериша сильным ударом в левый угол с одиннадцатиметровой отметки. Кержаков направление удара угадал, но отбить мяч не смог. Сегодняшний матч пройдёт в нестандартном временном формате. Будет сыграно три тайма по сорок минут. Доминируют австрийцы, они больше владеют мячом,точнее в передачах

Хорошую атаку провели зенитовцы, Смольников справа покатил мяч на Кокорина. Александр навесил на Дзюбу, который головой пробил точно в голкипера австрийцев Станковича.Опаснейшим вышел угловой удар у австрийцев. Защитники "Зенита" почему-то оставили на ближней штанге одного Даку, который в касание ногой пробил впритирку со стойкой. Рамальо справа навесил на Хвана. Последовала скидка на Окугаву, который хлёстко пробил в ближний угол. Кержаков в прыжке отбил мяч. Две опасные атаки подряд провел «Зенит», опасно пробивали в створ ворот Кокорин и Шатов, но голкипер справился.Великолепный удар по воротам головой нанес Кокорин, голкипер отбил на угловой.Шатов с линии штрафной площади пробил немного левее центра.

Станкович успел сложиться и зафиксировать мяч в перчатках.Кокорин справа с острого угла пробил по воротам. Станкович отбил мяч в зону, откуда добивания не состоялось. Последние 15 мин. зенитовцы больше атакуют, хорошо владеют мячом.Зенитовцы провели быструю атаку через центр и Шатов пробил рядом со штангой, а тем временем наши ребята на 31 мин. потеряли нападающих австрийского клуба и Рамальо забивает гол-2:0 повел Ред Булл. Юнузович от углового флага навесил точно на голову Рамальо, который в прыжке точно пробил в дальний угол. К сожалению на 35 мин австрийцы увеличили счет до 3:0:.Хван слева в штрафной площади уложил финтом на газон Осорио и мощнейшим ударом отправил мяч в дальний угол.Быструю атаку провели австрийцы. Окугава с восемнадцати метров низом пробил в левый угол. Кержаков в прыжке сумел отбить мяч в сторону. Дзюба справа вывел к воротам Оздоева, чей удар по воротам заблокировал Рамальо. Арбитр дает свисток на 1-й перерыв.

Во 2-ом тайме характер игры не изменился,а главное у зенитовцев только одна замена ,вместо Кержакова вышел Рудаков, что не характерно для тренировочных поединков, видимо все замены произойдут в 3-ем тайме.

На 14 мин Осорио после подачи углового забивает гол -1:3:Удар Дзюбы после подачи от углового флага пришёлся в соперника, но на добивании удачно сыграл Осорио, с четырёх метров поразив ворота.

На 16мин. Шатов с подачи Дзюбы забивает гол -2:3:Дзюба сделал скидку на Шатова, который с четырнадцати метров точно пробил в левый угол. Мяч от штанги залетел в сетку ворот.

На 20 мин. «Зенит» делает полную замену своего состава и буквально на первых мин.после замены игроков ошибся наш голкипер Рудаков, он не вышел на перехват мяча, и игрок австрийской команды забивает гол -2:4:получилось так ,что Адейеми слева вышел один на один с голкипером, обыграл Рудакова и послал мяч в пустые ворота.Немного упал темп матча после серии замен. Стало больше брака в передачах в центре поля, что вполне ожидаемо. Ред Булл опять начал использовать высокий прессинг

На 36 мин. Ерохин сделал разрезающую передачу на Мака и тот забивает гол - 3:4

На 40 мин зенитовцы не закрыли зону линии штрафной и Адейеми справа со штрафного навесил к воротам Иванович выбил мяч на Покорны, который с четырнадцати метров мощнейшим ударом вогнал мяч в левый угол -3:5

Начинается 3-й тайм, Мусаев выдал пас налево на Жиркова. Подачу Юрия к воротам заблокировал Онгене. Собослаи слева с линии штрафной площади пробил точно в Васютина.

На 14 мин игрок Ред Булла забивает гол - 3:6. Койта принял мяч слева после перевода с другого фланга и с линии штрафной площади низом точно пробил в дальний угол.Пока игра зенитовцев выглядит бессистемно, много ошибок в линии защиты и игроков середины поля.пытаются зенитовцы поймать свой ритм игры, но пока мало что получаетсяКойта с двадцати четырёх метров нанёс мощный удар по воротам. Васютин реагирует и забирает мяч в руки.Дриусси слева вывел к воротам Сутормина, который низом пробил рядом с дальней штангой.Какой-то футбольный дурман окутал наших игроков, вообще не просматривается какой рисунок игры отрабатывает Семак в этом тайме, нет цельного футбола, это настораживает Мак с Дриусси разыграли угловой удар на другом фланге. И снова никто не смог пробить по воротам. Совсем без ворот пошла игра, видимо сказываются нагрузки на тренировках, но впереди сборы в Испании и Турции.

Эта игра завершилась не в пользу зенитовцев 3:6, но тренировочные сборы только начались, надо искать свою форму , идет подготовка к новому сезону, не все игроки в равной степени готовятся к новому сезону, особенно центральные защитники и линия полузащиты.