Ватерполистки «Уралочки» завоевали путевки на Олимпиаду

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24 января 2020, 12:30 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Спортсменки в составе сборной России вышли в Финал Чемпионата Европы. Чемпионат Европы, который сейчас проходит в Венгрии, достиг своей решающей фазы. Состоялись полуфинальные матчи, в одном из которых сборная России в драматичной борьбе сумела обыграть очень сильную команду Нидерландов.

Основное время игры завершилось вничью 7:7, и только в серии пенальти нашим ватерполисткам удалось решить судьбу выхода в Финал в свою пользу. Итоговый счет 11:10. Гол с игры и один из победных пенальти забила спортсменка «Уралочки» Эльвина Каримова. В составе сборной России еще одна представительница Златоуста Мария Берснева, а также воспитанница «Динамо-Уралочки», ныне выступающая за Волгоград, Ольга Горбунова.

Россия впервые за многие годы будет бороться за золотые медали континента.

Кроме того, сборная России завоевала лицензию на Олимпийские Игры в Токио. Команда Испании, с которой нашей команде предстоит играть в Финале, уже имеет такую путевку как чемпионка мира. Таким образом, одна из главных задач - выход на Олимпиаду, решена досрочно.

Финальный матч Чемпионата Европы состоится 25 января.