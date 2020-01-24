Легендарная гимнастка Оксана Чусовитина заявила об окончании спортивной карьеры после Олимпиады в Токио

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24 января 2020, 11:22 [ «Аргументы Недели» ]

В Ташкенте прошла пресс-конференция трёхкратной чемпионки мира, чемпионки Европы, чемпионки Азиатских игр, участницы 7 летних Олимпийских игр Оксаны Чусовитиной, на которой было сделано заявление об окончании спортивной карьеры после Олимпиады-2020 в Токио, но не ухода из спорта.



На основании постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан и решения мэрии города Ташкента Оксане Чусовитиной предоставлен земельный участок, на котором будет строиться её спортивная школа для развития в республике детского спорта и подготовки будущих олимпийских чемпионов.



До олимпиады в Токио у Оксаны Чусовитиной запланировано семь спортивных мероприятий разного ранга, на которых она будет отрабатывать своё олимпийское выступление. Оксана Чусовитина отправится в США, Баку, Хорватию, Египет и некоторые другие страны. Легендарная гимнастка настроена на победу. По словам Чусовитиной, главная её соперница - это она сама. Чемпионка выступит в двух видах дисциплин. Большую ставку она делает на усложнённый опорный прыжок.



Оксана Чусовитина также презентовала своё спортивно-театральное шоу "Мой путь". Оно состоится в ноябре этого года в Ташкенте на лучшей в Центральной Азии спортивной арене. В шоу примут участие лучшие спортсмены России, Азии, Европы по спортивной и художественной гимнастике, акробатике.



Примечательно, что Оксана Чусовитина выступала ещё за сборную Советского Союза, и сейчас она, наверное, единственная в мире спортивная гимнастка, которая в свои 45 лет даёт фору молодым коллегам, которые после 25 лет уже уходят из спорта. Чусовитина соревнуется с ними и до сих пор побеждает. В настоящее время Оксана Чусовитина выступает за сборную Узбекистана и проживает с семьёй в Ташкенте.



