Константин Арестов: «В турнирную таблицу сейчас смотреть нет смысла»

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23 января 2020, 21:30 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Игроки футбольного клуба «Челябинск» провели открытую тренировку для СМИ. Директор и главный тренер рассказали о том, как будет строиться зимнее межсезонье и какие цели стоят перед командой.

Ни для кого не секрет, что зимнее межсезонье в российском футболе весьма и весьма длинное. Особенно это касается ПФЛ (Профессиональная футбольная лига), где зимняя пауза составляет ни много, ни мало – 5 месяцев.

Заключительная весенняя часть первенства для нашей команды начнется только 7 апреля. Но именно от того, насколько плодотворно футболисты проведут время до возобновления чемпионата, во многом зависит успех в весенних играх.

Для нашей команды подготовка к заключительной части первенства началась на прошлой неделе. Игроки прошли углубленное медико-функциональное обследование, а вчера сдали тесты на физическую подготовку.

Несмотря на тяжелую работу и немалые нагрузки впереди, все игроки пребывают в хорошем настроении и тренируются в полную силу, успевая по-доброму подшучивать друг над другом.

Пока в составе лишь одно изменение: по обоюдному согласию расторгнут контракт с Максимом Румянцевым. Игрок вернулся по семейным обстоятельствам в Ашу и продолжит карьеру в местном «Металлурге».

- Мы расстались с Максимом по обоюдному согласию Он должен был вернуться в Ашу по семейным обстоятельствам, и мы пошли ему на встречу. Желаем Максиму успехов в дальнейшем - рассказал директор клуба Константин Арестов.

- Команда сейчас находится на втором месте в таблице. Какие цели на оставшуюся часть сезона?

- Сейчас в таблицу заглядывать, безусловно, приятно. Но все мы понимаем, что это лишь промежуточный результат. Все самое интересное и главное нас ждет весной. Впереди еще пять матчей календарного чемпионата, а потом, судя по всему, игры за места с 1 по 6. Поэтому смотреть в таблицу сейчас смысла нет. А цель - хорошо, плодотворно поработать на сборах и ни в коем случае не расслабляться. Как вы знаете, у нас длинное зимнее межсезонье, впереди команду ждут 2,5 месяца интенсивной и нудной работы. Сейчас ребята занимаются в Челябинске на «Сигнале». Будут и тренажерный зал, и такая «любимая» в кавычках футболистами беговая работа. В середине февраля сыграем в традиционном турнире Кубок Шафигулина. В нем примут участие главная команда, наша молодежка, а также магнитогорский «Металлург» и миасское «Торпедо». Это крепкие коллективы КФК. Турнир интересен для нас и даст пищу для размышления. Традиционно планируем привлечь к работе много молодых игроков, плюс, я надеюсь, будут 2-3 новичка, которых мы также посмотрим в деле. Что касается дальнейших планов, в конце февраля – марте в Челябинске играть не с кем. Да и негде. Поэтому в планах 2 сбора. Наш традиционной – в Сочи, на базе санатория «Спутник», и в Турции, где команда впервые примет участие в Кубке ПФЛ. Подготовка к заключительной части первенства будет проходить в рамках этого турнира.

- Настроение у ребят хорошее, ведь позади 1,5 месяца отпуска. Видно большое желание, парни тренируются с удовольствием, - говорит главный тренер «Челябинска» Михаил Сальников. - У нас сейчас первая неделя – втягивающая, а затем начнется общефизическая подготовка. Будем задействовать тренажёрный зал, поле. Нагрузка будет в это время самая большая, – Потом традиционный турнир Шафигулина. После него ребята 4 дня отдохнут, а затем едем на сбор в Сочи. Там у нас запланировано 3 контрольных матча. Заключительный этап подготовки пройдет в Турции. Там в планах провести 5 спаррингов. Задачи на весеннюю часть первенства? Задача одна – выиграть 10 игр. Будем стремиться к этому.

Игроки провели отпуск по-разному. Кто-то ездил отдыхать, а, например, полузащитник Павел Крыжевских в отпуске женился.

- Действительно, произошло радостное событие, - улыбается Павел. - Было все прекрасно. Собрались семьей в узком кругу. Ничего особо не изменилось, но стало больше ответственности. Теперь в весенней части буду играть с удвоенной энергией! Что касается свадебного путешествия, я готовился к возобновлению тренировок и поездку мы с женой решили перенести. Она обязательно состоится, но позже.

- Впереди у команды самая тяжелая физическая работа. Как на нее настраиваться?

- Не знаю кому как, а мне настраиваться на физическую работу очень тяжело. Вчера только сдали тесты, теперь все болит. Да, сейчас предстоит самое трудное время, первая, вторая недели – бег-бег. Но это необходимая работа, чтобы в оставшихся матчах чемпионата показать хорошие результаты.

Добавим, возобновится чемпионат для нашей команды 7 апреля домашним матчем против «Носты». В настоящий момент «Челябинск» находится на втором месте в таблице, на два очка отставая от лидера, тольяттинского «Акрона».