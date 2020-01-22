Статистика подтверждает особую связь на поле Неймара и Мбаппе

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22 января 2020, 17:06 [ «Аргументы Недели», Дмитрий Буряк ]

Фото: соцсети

Два конкурента за «Золотой мяч» и «Золотую бутсу» Неймар и Мбаппе вопреки традиции не только вполне уживаются в одной команде и не тянут одеяло каждый на себя, но и за три совместных года в «ПСЖ» стали закадычными друзьями. Об этом пишет из Франции корреспондент еженедельника «Аргументы недели» Василий Комаров.

В недавнем большом интервью еженедельнику «Франс Футбол» Мбаппе, опровергая слухи о том, что подсиживает Неймара в клубе, клялся тому в любви, говорил, что:

- «мы не завидуем друг другу»;

- « нас особая связь»;

- «Неймар – лучший распасовщик в мире, даже лучше Месси»;

- «Неймар самый техничный футболист в мире»;

- «мы всегда ищем друг друга на поле».

Можно, конечно, подумать: обыкновенный «политес», лишний раз сказать доброе слово о партнере не помешает… Но вот журналисты «Экип» проверили слова Мбаппе статистикой и выяснили, что действительно на поле между ним и бразильцем «особая связь», они действительно «ищут друг друга на поле», причем взаимодействуют все активнее. В первый свой совместный сезон в «ПСЖ» (2017/18) в среднем отдавали друг другу за 90 игровых минут в сумме 17 передач (9,5 – Неймар, 7,5 – Мбаппе), во второй (2018/19) – 22,2 (13,3 – 8,9), в нынешнем сезоне уже 24,6 (15,3 – 9,3).

Вот что говорит на этот счет тренер Тухель: «Чтобы достичь автоматизма во взаимодействии друг с другом, они всегда работают в паре в каждом квадрате на тренировках, в каждом упражнении, в каждом контрольном матче. Самое главное, им нравится играть вместе. Чувствуют друг друга, между ними особая химия...»

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