Футбольный клуб «Челябинск» обнародовал план предсезонной подготовки

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21 января 2020, 11:35 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Игроки футбольного клуба «Челябинск» вышли из отпуска и прошли углубленное медико-функциональное обследование. Впереди у нашей единственной профессиональной футбольной команды 2,5 месяца тяжелой физической работы, а также ряд товарищеских матчей и турниров.

Футболисты приступили к занятиям на стадионе «Сигнал». На этой неделе они будут проводить «втягивающие» тренировки раз в день, а со следующей начнутся двухразовые занятия, включающие в себя беговую работу, а также тренировки в тренажерном зале.

На 1 февраля запланирован первый контрольный матч нынешнего межсезонья. Наша команда сыграет в Екатеринбурге с «Уралом-2».

С 12 по 16 февраля в Челябинске, на стадионе «Сигнал» пройдет традиционный зимний предсезонный турнир на призы заслуженного работника физической культуры Михаила Григорьевича Шафигулина.

В нем помимо ФК «Челябинск» участие примет молодежка «Челябинск-М», а также футбольные коллективы из Магнитогорска и Миасса.

Заключительная часть подготовки запанирована на конец февраля - март и будет включать в себя два выездных предсезонных сбора – в Сочи и Турции. На средиземноморском побережье ФК «Челябинск» примет участие в Кубке ПФЛ.

Напомним, что возобновится турнир в группе «Урал-Приволжье» 7 апреля. В этот день наша команда сыграет дома с новотроицкой «Ностой».