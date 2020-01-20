Ватерполистки Златоуста отметили два юбилея

//Спорт 13+

20 января 2020, 20:41 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

В январе 2020 года знаменитая команда «Уралочка» отметила две знаменательные даты: 30-летие со дня победы на Чемпионате Советского Союза и 20 лет со времени завоевания сборной России первых олимпийских медалей в женском водном поло. Тогда же они стали обладательницами Кубка и Суперкубка страны.

Торжественное мероприятие состоялось в Центре Олимпийской Подготовки по водным видам спорта в Златоусте. Поздравить героев этих знаковых для спорта региона событий приехали руководители Правительства Челябинской области, Законодательного Собрания и Администрации Златоустовского городского округа.

«Таких наград нет, и уже не будет ни у одной команды нашей области, - отметил заместитель Губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов. - А как только женское водное поло было включено в программу Олимпийских Игр, то сразу четыре наших спортсменки и тренер Михаил Накоряков выиграли для страны и Челябинской области медали Олимпиады. Огромная благодарность всем, кто создавал и продолжает развивать этот вид спорта. Уверены, что еще не раз «Уралочка» порадует всех своими победами и достижениями самого высокого уровня».

На торжественном мероприятии поздравить коллектив «Уралочки» множество друзей команды, спортсмены и их наставники получили благодарственные письма от руководителей региона и города Златоуста.

«Я на всю жизнь благодарен девчонкам, с которыми нам удалось сделать так много для развития водного поло в Златоусте и Челябинской области, - сказал главный тренер команды «Динамо-Уралочка» Михаил Накоряков. - Мы все вместе создавали этот вид спорта. Если бы не наши победы в Чемпионатах Советского Союза, России, в Еврокубках и на Олимпийских Играх, то не было бы сейчас этого отличного Центра Олимпийской подготовки, не было бы одной из лучших детских ватерпольных школ страны. И мы постараемся, чтобы побед и медалей было еще больше».

Отметим, что сразу же после праздничных мероприятий команда «Динамо-Уралочка» отправилась на тренировочные сборы. С 1 февраля в Златоусте пройдет третий тур Чемпионата Суперлиги России. Также наши ватерполистки проведут два четвертьфинальных матча ватерпольной Евролиги с венгерским «Дунайварошем». Также две спортсменки команды - Мария Берснева и Эльвина Каримова - сражаются за получение путевки на Олимпийские Игры в Токио на Чемпионате Европы в составе национальной сборной.

Фото предоставлены ВК «Динамо- Уралочка».