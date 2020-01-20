Лукаш Седлак поделился эмоциями после Матча Звезд КХЛ

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20 января 2020, 20:18 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Лукаш Седлак и Ник Бэйлен стали победителями мастер-шоу. Нападающий «Трактора» впервые принял участие в Матче Звезд КХЛ. Под руководством Дмитрия Квартальнова и Дениса Казанского Лукаш Седлак попробовал себя в воротах и заставил отжиматься самого Грецкого!

Классная вечеринка, Лукаш, получил ли ты удовольствие от сегодняшней игры?

Да, было весело, было всё, чего я ждал. Это были очень хорошие выходные.

Сегодня ты себя попробовал в роли голкипера, как тебе? Может быть, после возвращения в «Трактор» нужно будет поработать с Ари Мойсаненом?

Да, возможно мне стоит взять пару уроков у Ари Мойсанена, так как я пропустил достаточно легкий гол, но это была лишь часть нашего веселья, и я надеюсь, что болельщикам тоже все понравилось. Позже Умарк поменялся местами с Метсолой на совсем, я о таком варианте тоже думал до приезда на МВЗ, но мы не реализовали эту затею, так что буду практиковаться и надеюсь, что в следующем году или в один из следующих матчей звезд выйду на целый период. Но для первого раза было неплохо.

Ты заставил отжиматься самого Грецкого, выиграв вбрасывание. Какого тебе? Договорились, что кто проиграет, будет делать упражнения?

Да, проигравший вбрасывание, должен был отжиматься.

Ваше связку с Бэйленом разбили, не было ли это тренерской ошибкой?

Да, таков был план, всё равно я не хотел играть с Ником (смеется), шучу, конечно, между нами есть химия, но тренерский штаб решил иначе, я пытался играть как защитник, чтобы у других ребят была возможность больше поиграть в обороне, всё прошло отлично.

Как насчёт того, чтобы продолжить зажигать за «Трактор» и приехать на матч звёзд в Ригу в следующем году?

Да, надеюсь на это! Попасть на Матч звезд непросто, но было бы здорово снова поучаствовать, поэтому надеюсь провести хороший сезон с «Трактором» и приехать на Матч звезд.