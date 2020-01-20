Самбо в Крыму: от забвения до мирового признания

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20 января 2020, 18:49 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

Ежегодно 20 января отмечают День Республики Крым. В 1991 году в этот день состоялся всекрымский референдум, на котором большинство жителей полуострова высказались за восстановление автономии республики. Сам праздник учредили в 2009 году и подтвердили региональным законом в 2014, когда 18 марта Крым вошел в состав России. С этого момента спорт на полуострове пережил второе рождение. Начали открываться новые секции, клубы и федерации. Самбо не стало исключением. Теперь этот спорт в республике один из самых престижных и перспективных.

На полуострове работает Федерация дзюдо и самбо республики Крым. Располагается она в Симферополе, существует с 90-х годов, но с 2014 заработала в новом режиме. С каждым годом в регионе появляется всё больше клубов, спортсмены стали чаще выезжать на соревнования. «Сейчас всё идёт по плану. Только что закончилось первенство России по самбо до 23 лет в Кстово, через пару дней ребята отправятся на первенство России до 21 года в Екатеринбург, – рассказал «Аргументам Недели» старший тренер крымской сборной Роман Соменко. – В Крыму самбо – один из приоритетных видов спорта. С 2014 мы начали получать финансирование, стали выезжать на официальные старты и даже отметились на международных стартах». Главная проблема, признается тренер, в статусе полуострова. Крымским спортсменам, которые хорошо показали себя на всероссийских турнирах, не так легко выезжать на международные соревнования. Но и с этими проблемами федерация справляется. «Особенно динамично самбо развивается в трёх городах: Керчи, Симферополе и Ялте. Например, в прошлом году в Симферополе появился новый спортивный клуб единоборств «Зевс», в котором уже занимаются более 100 ребят. В Крыму тренируются перспективные самбисты, на которых возлагаем большие надежды. Конечно, хотелось бы проводить для них ещё больше сборов и мероприятий, но они и без этого работают в насыщенном режиме», – отметил Роман Соменко.

Одним из самых активных в регионе стал керченский спортивно-патриотический клуб «Слава», которому недавно исполнилось 8 лет. Его основатель Вячеслав Тимошенко сам родился и вырос в Керчи. Как истинный патриот, он переживал, что родной город долгое время был в запустении. У молодёжи Керчи, даже при желании, не было возможности развиваться в спорте. Многие ребята проводили время на вечеринках, где употребляли алкоголь и губили здоровье. Переехав в Москву, Вячеслав Тимошенко поразился количеству возможностей, открытых для местных детей: секции, клубы, кружки. Тогда он и решил, что в Керчи непременно должен появиться клуб самбо, где ребят не только обучат приемам, но и направят по жизни. «Если мы воспитаем достойное поколение, то именно оно потом будет менять жизнь нашей страны к лучшему. В клубе «Слава» занимаются сильные, волевые, упорные ребята, которые в будущем будут развивать нашу страну, а потом начнут менять мир. России нужны честные политики и чиновники, хорошие врачи, умные экономисты, талантливые учителя. Но растить таких героев нужно с самого детства. Борьба только начинается на ковре, а дальше переходит в жизнь и становится только серьёзней. Придётся бороться за то, чтобы остаться самим собой, сохранить доброту, честность и волю к преобразованиям», – объяснил он.

Воспитанники клуба оправдывают надежды основателя. Они уже не раз отметились на всероссийских и международных соревнованиях, где достойно отстояли честь страны. Например, в конце прошлого года самбистки «Славы» завоевали три медали (две из них золотые) на первенстве Европы по самбо среди кадетов. У клуба даже есть свой юношеский патриотический турнир «Кубок двух морей», который проходит в Крыму уже семь лет. «Эти соревнования – наша возможность объединиться. В людях, которые защищали во времена Великой Отечественной войны нас с вами, Родину и будущее, мы видим пример для подражания. Теперь не то что между бывшими советскими республиками, даже между городами России нет дружеской солидарности. Это недопустимо, ведь мы – братья! И я призываю каждого самбиста помнить об этом», – отметил Вячеслав Тимошенко. В 2019 году Керчь приняла 600 самбистов из сорока регионов России, а также гостей из ЛНР, ДНР и Германии. В этом году на турнир приедет ещё больше участников.

Бурно самооборона без оружия развивается и в Ялте, где в 2018 году прошло открытие одного из лучших тренировочных центров самбо в России, чуть позже там же появилась спортивная школа борьбы имени Ивана Павленко. Несмотря на то, что площадь здания составляет 850 кв. м., центр с трудом принимает всех желающих. Там занимается почти 400 человек и работают 16 тренеров. «Благодаря открытию школы, у всех ребят в Ялте появилась возможность заниматься самбо. Они могут написать заявление, принести медицинскую справку, взять шорты и футболку и начать тренировки», – объяснил директор спортивной школы Александр Туровский. Все занятия бесплатны, но зато за дисциплиной в школе следят строго. «Поначалу из-за того, что тренировки бесплатные, некоторые родители и ученики относились к занятиям несерьезно. Но мы быстро дали понять, что всё строго. Если спортсмен пропускает занятия без уважительной причины и регулярно отлынивает от тренировок – отчисляем. Самбо – это прежде всего дисциплина. Недаром родители отмечают, как их дети меняются: повышается успеваемость, появляется ответственность. К этому мы и стремимся».

В 2020 году в Крыму пройдёт несколько важных соревнований. В Евпатории состоится первенство России по самбо, Керчь традиционно примет «Кубок двух морей», а Алушта –всероссийские соревнования по самбо памяти мастера спорта СССР О. А. Грибенникова. Крымские спортсмены также будут отстаивать честь полуострова на всероссийских и международных турнирах.