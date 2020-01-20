«Формула-1» возвращается в Сочи

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20 января 2020, 09:26 [ «Аргументы Недели. Кубань», Ирина СИЗОВА ]

Российский этап гонок «Формулы-1» в Сочи пройдет с 24 по 27 сентября. Календарь королевских гонок на 2020 год утвердил Всемирный совет по автоспорту. В этом сезоне количество этапов увеличится до 22-х, что является абсолютным рекордом, список стран проведения "Формулы-1" дополнят Вьетнам и Нидерланды. Сезон, по традиции, стартует в марте в Австралии, а завершится в ноябре в Абу-Даби.Сентябрьская гонка в Сочи заявлена организаторами под номером 17. Пилотам предстоит преодолеть 53 круга по 5,8 км. А общая длина трассы составит почти 310 километров. В прошлом году российский этап тоже проходил в сентябре. Его победителем стал Льюис Хэмилтон.

– Этап чемпионата мира Формулы 1, который пройдет на Сочи Автодроме с 24 по 27 сентября, станет самым грандиозным автоспортивным мероприятием года в России. Лучшие пилоты мира на технически совершенных болидах в седьмой раз сразятся за победу на трассе в Олимпийском парке. Масштабная развлекательная программа и концерты на территории проведения Гран-при России подарят зрителям невероятные эмоции и драйв, – уточнили организаторы.

Купить билеты на гонки в Сочи можно уже сейчас. Их стоимость билетов на этап от 3400 до 110 990 рублей. По данным «Сочи-Автодрома», сейчас на этап в Сочи продано на 65% билетов больше, чем за аналогичный период прошлого года. В лидерах по темпам продаж — Москва, Санкт-Петербург, Краснодар и Сочи. В первую десятку вошли жители Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Ставрополя, Новороссийска, Нижнего Новгорода и Воронежа. Финские, немецкие и белорусские болельщики — самые активные среди иностранных зрителей.