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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Со второй попытки...

, 16:54 [ «Аргументы Недели» ]

Со второй попытки...
Фото: соцсети

Форвард «Ростова» Бьорн Сигурдарсон завершит нынешний сезон на Кипре. Об этом сегодня сообщили кипрские СМИ. В частности, они уверяют, что чемпион страны АПОЭЛ и "Ростов" уладили все детали сделки по игроку. И в ближайшие дни исландского нападающего ждут на подпись контракта. 

Ни в «Ростове», ни в АПОЭЛ не раскрыли деталей, по какой причине не удалось подписать контракт пару недель назад, когда болельщики островного государства уже приготовились встречать нового игрока. Как сообщает твиттер-аккаунт АПОЭЛ, на этот раз сделка будет полностью закрыта. Хотя пока и неизвестно, будет это полноценный трансфер или аренда.

ГБ

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