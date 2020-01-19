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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Глава UFC заговорил о встрече Макгрегора с Нурмагомедоввм

, 11:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Глава UFC заговорил о встрече Макгрегора с Нурмагомедоввм
Фото: соцсети

Глава UFC Дана Уайт оценил первый бой Конора Макгрегора после возвращения в октагон против Дональда Серроне. По словам Уайта, Ирландец должен снова встретиться на ринге с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

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Серроне поделился впечатлениями после боя с Макгрегором

Глава бойцовской организации отметил, что сейчас Макгрегор находится в своей лучшей физической форме за всё время выступлений в UFC.

«Конор очень хочет реванш с Хабибом. После сегодняшнего боя, их реванш будет самым большим в истории. Это тот бой, который надо провести следующим», - считает Уайт.

При этом он подчеркнул, что бой не будет проводиться в российской столице. «Этот бой может состояться на новом стадионе в Вегасе. Или на стадионе в Далласе. "О2" в Лондоне. Он соберет любой стадион», - сказал он.

АБ

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