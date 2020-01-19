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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Спорт 13+

Серроне поделился впечатлениями после боя с Макгрегором

, 10:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Серроне поделился впечатлениями после боя с Макгрегором
Фото: pixabay.com

Американец Дональд Серроне поделился своими впечатлениями после боя в Лас-Вегасе с ирландцем Конором Макгрегором. Боец из Соединённых Штатов потерпел поражение на сороковой секунде поединка.

Кто победил в схватке Макгрегора и Серроне?

Кто победил в схватке Макгрегора и Серроне?

Серроне признался, что противнику удалось его удивить. По словам бойца смешанного стиля, его соперник на ринге был необычайно быстрым.

«Удивил ли меня Конор? 100%. Никогда не видел его таким. Он был очень быстр. Как бы то ни было, я люблю этот спорт. Со мной моя семья, у меня всё в порядке», - признался Серроне.

Отмечается, что после боя американца госпитализировали, из-за чего он не сможет присутствовать на итоговой пресс-конференции.

АБ

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