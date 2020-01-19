Серроне поделился впечатлениями после боя с Макгрегором

Американец Дональд Серроне поделился своими впечатлениями после боя в Лас-Вегасе с ирландцем Конором Макгрегором. Боец из Соединённых Штатов потерпел поражение на сороковой секунде поединка.
Серроне признался, что противнику удалось его удивить. По словам бойца смешанного стиля, его соперник на ринге был необычайно быстрым.
«Удивил ли меня Конор? 100%. Никогда не видел его таким. Он был очень быстр. Как бы то ни было, я люблю этот спорт. Со мной моя семья, у меня всё в порядке», - признался Серроне.
Отмечается, что после боя американца госпитализировали, из-за чего он не сможет присутствовать на итоговой пресс-конференции.