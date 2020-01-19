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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Кто победил в схватке Макгрегора и Серроне?

, 09:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НТВ

Кто победил в схватке Макгрегора и Серроне?
Фото: соцсети

Состоялся долгожданный поединок между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне. Столь ожидаемый бой продлился всего один раунд.

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Победу одержал 31-летний Конор Макгрегор, которому удалось отправить своего соперника 36-летнего Дональда Серроне в нокаут уже на сороковой секунде схватки.

Из 26 проведенных боёв Макгрегор одержал победу в 22 и 4 раза уступил победу противнику. Серроне поучаствовал в 51 поединке. Победить ему удалось в 36 из них, 14 раз боец пережил поражение, а 1 бой был признан несостоявшимся.

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