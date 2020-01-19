Александр Овечкин сравнялся по числу заброшенных шайб в НХЛ с легендарным Марио Лемье

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19 января 2020, 08:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Фото: соцсети

Капитан «Вашинтон Кэпиталз» Александр Овечкин вошёл в десятку самых результативных игроков в истории Национальной Хоккейной Лиги и догнал по количеству забитых голов в регулярном первенстве НХЛ легендарного форварда «Питтсбург Пингвинз» Марио Лемье.

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Не менее знаменитый финн Теему Селянне, которого Овечкин по числу заброшенных шайб недавно обогнал, заявил, что верит в то, что россиянину удастся сместить с трона величайшего нападающего Уэйна Гретцки.

Накануне Овечкин в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» забил 690-ю шайбу в карьере в регулярных чемпионатах. До рекорда Уэйна Гретцки россиянину осталось забросить 204 шайбы.