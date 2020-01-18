Месяц великого пролога

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18 января 2020, 13:31 [ «Аргументы Недели», Сергей Кириллов ]

Maksim Konstantinov, globallookpress.com

16-го января в Москве состоялось общее собрание Российской премьер-лиги (РПЛ). На повестке дня стояло много вопросов, главными из которых были реформирование обоих турниров в российском футболе, а именно: увеличение команд РПЛ до 18-ти уже с сезона 2020/21, реформирование розыгрыша Кубка России и досрочные перевыборы президента Лиги.

ПОЛНЫЙ КУБОК РЕФОРМ

Как конкретно собираются реформировать розыгрыш Кубка пока остается загадкой, как и остается загадкой, почему проводимое Российским футбольным союзом (РФС) соревнование обсуждается на общем собрании РПЛ. Но как бы то ни было, по его окончании С.Прядкин, почему-то досрочно и единогласно (!!!) переизбранный на очередной пятилетний срок, ограничился общими словами: розыгрыш Кубка требует реформирования; клубы должны относиться к этому турниру со всей серьезностью и выступать в нем основными составами начиная с первой стадии, чтобы максимально повысить к турниру интерес зрителей; в необходимости реформы ни у кого сомнений нет, есть разногласия в её проведении, но к ближайшему Исполкому РФС консенсус, несомненно, будет достигнут и пути реформы утверждены.

СТОЛЫПИН РУССКОГО ФУТБОЛА

Что же касается главного вопроса повестки дня – расширения Премьер-лиги до 18-ти команд, то президенты клубов были не столь единодушны. Противники нашлись. В подавляющем меньшинстве, правда, но голос их должен быть услышан, поскольку это президенты питерского «Зенита» и московского «Спартака».

- Моё отношение к расширению Лиги крайне негативное,- сказал владелец московского «Спартака» Леонид Федун.- Никакой экономической выгоды от этого клубы не получат, скорее наоборот. У многих руководителей появится возможность «торговать» матчами, поскольку обязательно будет на это и «спрос», и «предложение».

- Идея хорошая, но преждевременная,- сказал Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев. - При «гладком» формате проведения чемпионата ни к чему, кроме дополнительных расходов, это не приведет.

Изменение количества команд в высшем дивизионе отечественного футбола – это очень интересная история, уходящая в глубь 30-х годов прошлого века; история, хранящая много судьбоносных тайн, не до конца изведанная. Достаточно сказать, что по политическим мотивам свою лепту в определение количества команд в турнирной таблице однажды внесли даже члены Политбюро ЦК КСС на специально созванном для этого заседании. Но оставим пока в покое преданья седины глубокой, сейчас нас интересуют дела новейшей истории.

В течение первых восьми российских сезонов количество команд в Высшей лиге менялось пять (!!!) раз. Была такая национальная, ничем не оправданная футбольная забава. В первом российском, переходном, будем так говорить, чемпионате-92 принимало участие двадцать команд, из которых только шесть играли в Высшей лиге последнего союзного. К ним было добавлено одиннадцать команд из Первой лиги и три из Второй, и состав этот по количеству был понятен и оправдан. В следующем сезоне Высшая российская лига была представлена восемнадцатью командами, в 1994-ом – шестнадцатью, в 1996-ом - опять восемнадцатью…

Последние 20 лет, уже после создания Премьер-лиги, состав участников был неизменен – 16 клубов. И всех всё до сих пор в целом устраивало. О расширении Лиги не было и речи, поскольку периодически возникали поистине казусные ситуации, как, например, по окончании сезона – 2010 года, когда раменский «Сатурн» подал заявление о добровольном выходе из Премьер-лиги, а «Нижний Новгород» и «КамАЗ» отказались переходить в высший дивизион по финансовым соображениям. И в переходном чемпионате - 2011/12 вакантное место занял «Краснодар». Без каких-либо недомолвок, просто констатация факта – детище Сергея Галицкого, самого, я считаю, лучшего представителя в своей профессии в отечественном футболе оказалось в Премьер-лиге не по спортивному принципу, и совсем не его вина в этом.

Вслед за «Сатурном» последовали «Амкар», «Тосно», тот же «Анжи» и всё по той же причине – полное или частичное банкротство. Можно вспомнить в данном контексте столичное «Торпедо», волгоградский «Ротор», ФК «Москва», «Океан» (Находка) и многие, к великому сожалению, другие клубы.

И вот, в конце мая прошлого года, неожиданно для всех Е.Гинер на Исполкоме РФС поднял вопрос о расширении Премьер-лиги до восемнадцати команд. Вообще, президент ПФК ЦСКА, надо отдать ему должное, большой и удачливый вдохновитель и организатор на поприще продвижения различных реформ в российском футболе. Всё, что он ни инициирует, всё в конечном итоге претворяется в жизнь, даже, казалось бы, такие предложения, реализация которых просто невозможна, на первый взгляд, ни при каких условиях.

Лето 2012-го года. Сборная России проваливает чемпионат Европы, выступая в самой слабой группе. С.Фурсенко, президент РФС, подает отставку за три недели до старта чемпионата России. Во время безвластия Евгений Леннорович невероятным образом продавливает предложение, выдвинутое им полугодом ранее, об увеличении числа легионеров на поле с шести до семи.

- То, что менее чем за три недели до старта чемпионата меняют правила игры,- сказал тогда Валерий Карпин,- просто беспредел. Другими словами это решение никак не назовешь. У нас, получается, не цивилизованная, а африканская страна.

Пятью годами ранее Е.Гинер выдвинул предложение перевести наш чемпионат на систему «осень-весна», чем буквально шокировал футбольную общественность. И добился своего. И делалось это исключительно с благими намерениями: синхронизировать российские и западноевропейские трансферные окна, во-первых, а, во-вторых, была высказана полная уверенность в том, что после перехода на новую систему российские клубы будут большего добиваться на международной арене. Но не сработало. Три еврокубка наши клубы завоевали именно при системе «весна-осень», сейчас же выход в весеннюю стадию розыгрыша уже считается большим успехом.

И вот 16-го января общее собрание РПЛ возвращается к вопросу расширения Лиги, предложенное Е.Гинером в мае прошлого года. В этой связи хотелось бы напомнить его высказывание пятнадцатилетней давности, касавшееся, правда, лимита на легионеров, но которое объясняет многое (цитата приводится по материалу сайта Sports.ru от 27 июня 2019 г.).

- Меня устроило бы чуть ли не любое решение относительно легионеров, ведь ЦСКА по их количеству идет, по-моему, на предпоследнем месте среди клубов Премьер-лиги. Даже если сократят одновременное присутствие иностранцев на поле до 3-4 человек, на ЦСКА это не скажется. Мы как состоятельный клуб скупим лучших российских футболистов – и всё!

Тогда это решалось таким вот образом – мы состоятельны, мы купим всё! Теперь у Евгения Ленноровича с состоятельностью проблемы, да и скупать вроде ничего ему не нужно. Ему понадобилось расширить Премьер-лигу. Но для чего? Так просто на этот вопрос, пожалуй, и не ответишь. Но для чего-то нужно. Это точно.

Официальная версия расширения, высказанная С.Прядкиным, сводится к тому, что необходимо увеличить интенсивность чемпионата; к тому, что футболисты недорабатывают. Получая неплохие деньги по своим контрактам, они якобы проводят недостаточно матчей. Но так ли это на самом деле? Давайте смоделируем ситуацию при нынешнем формате с шестнадцатью командами в Премьер- лиге на примере тульского «Арсенала», который в этом сезоне дебютировал в розыгрыше Лиги Европы со второго предварительного раунда.

Итак, что касается внутреннего чемпионата, то тут все понятно – 30 игр в сезоне. Что же до евросезона, то тут, естественно, возможны варианты. «Арсенал» вылетел сразу, но представим себе на секундочку, что туляки дошли до финала. Ведь каждый клуб мечтает дойти до главного матча турнира и победить в нём, иначе зачем всё это? Тогда ему потребовалось бы провести шесть матчей в предварительном раунде, столько же в групповом и девять в плей-офф: выходит – 15 матчей. Есть ещё и Кубок России, а это ещё 5 встреч. Итого получается - ровно 50 матчей за сезон. Много это или всё-таки мало, как уверяет нас вновь избранный президент Российской Премьер-лиги? А ведь есть ещё и сборная страны. Допустим, пара игроков «Арсенала» являются твердой «основой» команды С.Черечесова. К пятидесяти играм на клубном уровне необходимо будет прибавить ещё 13, и это при условии, что Россия не выйдет из группы на Евро – 2020. Ну и прибавим ещё четыре матча при новом формате из восемнадцати команд в Премьер-лиге, который наверняка подавляющим большинством голосов будет принят на предстоящем в феврале Исполкоме РФС. Получается под семьдесят! За девять месяцев! С многочасовыми перелётами на огромные расстояния!

Р.S. Первый месяц наступившего года выдался богатыми на глобальные перемены в футбольно-политической жизни страны. Сначала стартовала реформа в судейском корпусе, затем стартовали правительственная и конституционная реформы, теперь вот в Российской премьер-лиге и Кубке страны. Может быть, поэтому январь такой тёплый?