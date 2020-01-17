Чемпионат Европы по гандболу-2020: сборная России в завидной компании неудачников

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17 января 2020, 15:13 [ «Аргументы Недели», Сергей Кириллов, ]

Фото: соцсети

15 января мужская сборная России по гандболу завершила свои выступления на проходящем в Швеции, Австрии и Норвегии чемпионате Европы-2020. В последнем матче предварительного раунда, уступив действующим чемпионам мира и Олимпийских игр датчанам со счетом 28:31, наша команда с «0» очков в турнирной таблице заняла последнее место в группе «Е». Из 24-х команд-участниц европейского первенства Россия оказалась в итоге на 22-ом месте. Хуже нас по дополнительным показателям оказались только Босния и Герцеговина и Латвия.

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Матч с Данией с турнирной точки зрения никакого значения уже не имел, все было проиграно до него. Нашими соперниками по группе были также сборные Венгрии и Исландии, которые и заняли соответственно первое и второе места и вышли в групповой турнир. В первом туре россияне уступили лишь один мяч венграм (25:26), а во втором умудрились проиграть исландцам с разницей в 11 (!!!) мячей – 23:34. Так крупно сборная России не проигрывала очень давно, и именно этот матч вскрыл все недостатки подопечных Эдуарда Кокшарова как в защите, так и в обороне. Таким образом, как это ни покажется удивительным, но мы оказались в одной компании неудачников с сильнейшей командой и планеты и другим безоговорочным фаворитом чемпионата – сборной Франции, занявшей третье место в своей группе «D».

Вылет сборной России на самой ранней стадии ЕВРО-2020 лишил её последнего шанса на попадание в олимпийский Токио. Справедливости ради необходимо отметить, что болельщики особо и не рассчитывали на удачное выступление нашей команды на этом турнире, и причин для этого было немало. Наша мужская гандбольная сборная последний раз выигрывала «золото» на Олимпиаде в Сиднее в 2000-ом г., а призёром становилась на Играх в Афинах четыре года спустя, заняв третье место. С тех пор ни одной медали ни на одном крупном международном турнире. Все последующие Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы часто проходили без нашего участия, а если и удавалось преодолеть сито отбора, то никогда национальная команда не добирались до пьедестала, ограничиваясь утешительными финалами за 6-8 места.

- Причина последней неудачи,- сказал в беседе с вашим корреспондентом заслуженный тренер СССР и России по гандболу Александр Тарасиков,- кроется не в сегодняшнем и даже не во вчерашнем дне. «Золотая» поросль 2001-го года, когда за один сезон наша юношеская сборная выиграла чемпионат Европы, а молодежная – чемпионат мира, ничего, увы, во взрослом гандболе не добилась. Мы очень рассчитывали на то поколение, оно было по-настоящему талантливым. Все последующие тоже нас ничем не порадовали. Но это тема для отдельного большого разговора. Возвращаясь же к текущему чемпионату Европы, который провально закончился для нас, по сути, так и не начавшись, я бы хотел выделить три причины. Во-первых, наш главный тренер, в прошлом выдающийся гандболист Эдуард Кокшаров, к которому я отношусь с огромным уважением, должен убить в себе игрока. И только тогда он сможет стать выдающимся тренером. Потенциал есть. Люди, близкие к большому спорту, не только к гандболу, поймут меня. Во-вторых, практически все игроки национальной сборной играют за рубежом, в добротных европейских клубах, но далеко не на ведущих ролях. И вот эта разрозненность и отсутствие игровой практики в достаточном объеме помешали нашим парням стать командой. И как следствие, в-третьих, не оказалось настоящего вожака на площадке. А роль его, особенно в трудные минуты матча, трудно переоценить.

Ну что ж, теперь наши гандбольные ожидания в Японии связаны с женской командой – действующим олимпийским чемпионом. Но чтобы попасть туда и отстоять самое высокое звание в мире спорта, ей предстоит в марте принять участие в отборочном раунде, который пройдет в Сербии и Венгрии. Пожелаем нашим девушкам удачи!