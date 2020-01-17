Профессор Хигир: Кашшаи перед РФС лебезить не будет

Бывший арбитр ФИФА венгр Виктор Кашшаи 9 января был назначен главой судейского департамента РФС. Событие комментирует эксперт еженедельника «Аргументы недели», профессор психологии, автор книги «Психологический анализ в большом футболе» Борис Хигир.
Виктор – с греческого «Победитель». Кашшаи – фамилия тюркского происхождения, значение: «горячий, темпераментный, быстрый». В принципе, такой и наш герой.
Родился 10 сентября 1975 года – в год Кролика или Кота. Это говорит о хитрости, мудрости, жесткости, принципиальности. В России он к себе никого близко не будет подпускать, будет держаться несколько обособленно. Любит руководить, властолюбивый, это одна из причин, почему в молодости решил стать арбитром – чтобы командовать на поле. Делал это очень решительно, строго, мог накричать на игрока. Требовательный.
Самолюбивый. Хороший аналитик.
К России у него отношение скептическое, приехал сюда исключительно ради денег, но если на него будут давить, просить ставить на конкретные матчи определенных судей, может вспылить и уехать, грохнув дверью. Судил мировую элиту, знает себе цену и перед начальством из РФС лебезить не будет. Допускаю, что через некоторое время, если скандалы в судействе продолжатся, поставит перед РФС вопрос о приглашении иностранных судей в наш чемпионат.
Взгляд тяжелый, жесткая улыбка. Этот говорит о несговорчивости и неподкупности. Крупный нос, форма ушей, тяжелый крупный подбородок – это говорит о жесткости, бесстрашии. Думаю, больше года не продержится в нашем чемпионате.
Оценка профессиональных и человеческих качеств Виктора Кашшаи по 10-бальной системе:
- Умение создать здоровую атмосферу в коллективе – 8
- Требовательность – 8
- Творческое начало - 7
- Чувство юмора - 5
- Дипломатичность - 5
- Общительность - 6
- Открытость - 3
- Конфликтность – 4
- Принципиальность - 8
- Ранимость - 5
- Самолюбие - 8
- Аналитический ум – 10
- Твердость характера – 8
- Упрямство - 8
- Умение приспосабливаться - 4
- Самостоятельность в решениях – 10
- Самокритичность – 4
- Дотошность - 8