Профессор Хигир: Кашшаи перед РФС лебезить не будет

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17 января 2020, 12:36 [ «Аргументы Недели», Дмитрий Буряк ]

Фото: соцсети

Бывший арбитр ФИФА венгр Виктор Кашшаи 9 января был назначен главой судейского департамента РФС. Событие комментирует эксперт еженедельника «Аргументы недели», профессор психологии, автор книги «Психологический анализ в большом футболе» Борис Хигир.

Хусаинов: Думаю, Кашшаи пригласили с подачи Розетти

Виктор – с греческого «Победитель». Кашшаи – фамилия тюркского происхождения, значение: «горячий, темпераментный, быстрый». В принципе, такой и наш герой.

Родился 10 сентября 1975 года – в год Кролика или Кота. Это говорит о хитрости, мудрости, жесткости, принципиальности. В России он к себе никого близко не будет подпускать, будет держаться несколько обособленно. Любит руководить, властолюбивый, это одна из причин, почему в молодости решил стать арбитром – чтобы командовать на поле. Делал это очень решительно, строго, мог накричать на игрока. Требовательный.

Самолюбивый. Хороший аналитик.

К России у него отношение скептическое, приехал сюда исключительно ради денег, но если на него будут давить, просить ставить на конкретные матчи определенных судей, может вспылить и уехать, грохнув дверью. Судил мировую элиту, знает себе цену и перед начальством из РФС лебезить не будет. Допускаю, что через некоторое время, если скандалы в судействе продолжатся, поставит перед РФС вопрос о приглашении иностранных судей в наш чемпионат.

Взгляд тяжелый, жесткая улыбка. Этот говорит о несговорчивости и неподкупности. Крупный нос, форма ушей, тяжелый крупный подбородок – это говорит о жесткости, бесстрашии. Думаю, больше года не продержится в нашем чемпионате.

Оценка профессиональных и человеческих качеств Виктора Кашшаи по 10-бальной системе:

- Умение создать здоровую атмосферу в коллективе – 8

- Требовательность – 8

- Творческое начало - 7

- Чувство юмора - 5

- Дипломатичность - 5

- Общительность - 6

- Открытость - 3

- Конфликтность – 4

- Принципиальность - 8

- Ранимость - 5

- Самолюбие - 8

- Аналитический ум – 10

- Твердость характера – 8

- Упрямство - 8

- Умение приспосабливаться - 4

- Самостоятельность в решениях – 10

- Самокритичность – 4

- Дотошность - 8