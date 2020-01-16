«Зенит» подал запрос на трансфер защитника «Милана»

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16 января 2020, 22:37 [ «Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

Фото: соцсети

Руководство "Зенита" продолжает поиск центрального защитника. Оборона клуба в этом сезоне превосходна, но в следующем некоторые исполнители будут отсутствовать, а им необходима замена.

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Обратите внимание: "Зенит" готов подписать защитника "Милана". Переговоры начали еще в декабре. Позиция центрального защитника в Питере сильно подвисла. Всему виной Иванович. Возраст, характер, амбиции - все это создает преграды. Со своей стороны мы не можем выразить претензий сербу. В этом сезоне он великолепен. Да, где-то в матчах Лиги Чемпионов проигрывает конкуренцию в скорости молодым исполнителям, но в РПЛ претензии отсутствуют.

К сожалению, Иванович хочет контракт на 2 года и зарплату в 4 млн евро за сезон, но "Зенит" не спешит подписывать соглашение с практически 36-летним футболистом. Кроме того, клуб 100% откажется от выкупа Осорио, венесуэлец не нужен Семаку (лимит тоже играет свою роль)

Сегодня итальянское издание La Gazzetta dello Sport опубликовало информацию о том, что "Зенит" интересуется центральным защитником "Милана" - Рикардо Родригесом.

Более того, представители из России контактировали с руководством "Милана" и сделали конкретное предложение - 10 млн евро за трансфер.

10 млн - рыночная цена Transfermarkt. В свое время Родригес стоил 28 млн, но "Милан" заплатил за него всего 15. В этом сезоне сыграл только 5 матчей и до сих пор восстанавливается от тяжелой мышечной травмы бедра. Рикардо - швейцарец, ему 27 лет. Основная позиция - левый защитник, но может сыграть и в центре обороны, и даже левого хава. Это идеальный вариант для "Зенита", которому нужен и защитник в центр, и на левый фланг из-за будущего ухода Жиркова. У Родригеса большой опыт игры в ЛЧ, он - прирожденный лидер, который желает покинуть Италию. Агент ведет переговоры с клубами из Турции, но "Зенит" включился в борьбу.

Мы на 100% поддерживаем трансфер защитника "Милана" и желаем, дабы "Зенит" подписал его как можно скорее. Такой футболист сможет решить проблемы в обороне в паре с Ракицким на долгое время. Такие легионеры нужны РПЛ.