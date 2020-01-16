Последнее интервью главного бейс-джампера - это не пропаганда самоубийств

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16 января 2020, 19:01 [ «Аргументы Недели» ]

Валерий Розов был рекордсменом. Он ставил рекорды в альпинизме, в парашютном спорте и затем в так называемом бейс-джампинге - прыжках в костюме-крыле. Откуда только ни прыгал! Хотел спланировать с Эвереста, но подходящую точку старта нашел чуть ниже вершины – на высоте 7220 метров, откуда и сиганул 5 мая 2013-го… Через четыре года разбился, там же в Гималаях…



"Аргументы недели" разместили полный, ранее не публиковавшийся вариант одного из последних больших интервью Валерия Розова.



По словам спортсмена, летать может человек любых параметров - и худой и толстый. Просто надо подобрать под себя модель. Здесь гораздо важнее техника. "К примеру, если мы посадим за машину Формулы-1 профессионала и человека, недавно получившего права, понятно, они поедут по разному, хотя будут за рулем одной и той же машины. То же самое и здесь. Очень много зависит от твоего опыта, навыков"- говорит Розов.



Спортсмен предупреждает, что бейс - это на сегодняшний день самый рискованный вид спорта. Но опять же любой вид активности можно довести до экстремального. К примеру, горные лыжи могут быть как видом активного отдыха, так и видом экстремального спорта. Хотя бэйсджампинг безусловно экстремален весь по своей сути. И на сегодняшний день самый опасный по количеству несчастных случаев на количество занимающихся. Как и в альпинизме, так и в парашютном спорте 90% всех происшествий связаны с человеческим фактором. Принятие неверного решения. Переоценка своих возможностей. Неправильное использование снаряжение. Небрежная проверка снаряжения. Совокупность факторов. Несчастный случай может произойти в любой момент. Очень быстро и неожиданно, причем самым глупым образом.



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