Что произошло с Луневым: все должно быть подчинено своему собственному, наигранному ритму

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13 января 2020, 22:10 [ «Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

Фото: РФС

Сергей Богданович Семак отправил Лунёва в запас. Точнее, ему просто сказали, что нужно отдохнуть, взять паузу. Это в порядке вещей, к слову. Итак, психологический портрет Лунёва.

"Зенит" нацелился на форварда сборной Италии

Он относительно ещё молодой вратарь. И карьера у него шла по нарастающей. Но тут, думаю, допустил тактическую ошибку Станислав Черчесов, когда назвал вратаря «Зенита» первым голкипером сборной. А когда получил Лунёв травму, то в «рамку» встал Гилерме. И вот, помните, вызывают Андрея на матч сборной в Нижнем Новгороде, но он, названный первым, остаётся на лавке, а играет другой!

Вратари зачастую достаточно замкнутые люди, они стремятся не выплескивать эмоции, а подавлять их внутри себя. И вот картина: Лунёв молчит, терзается, а при перелёте из Нижнего в Петербург с пересадкой в Москве вдруг становится героем скандальной хроники. Ругается в аэропорту с администрацией, ведёт себя неподобающе: полиция, тест на алкоголь, который показал некий уровень промилле, штраф. Это психологический срыв, отголосок той истории с первым номером в сборной. И именно после тех событий у Лунёва пошли огрехи в игре.

Они случались и раньше. Помните, как в игре с «Тамбовом» он допустил грубейшую ошибку. Дело было в матче стартового тура. Тогда полузащитник гостей Бенито раскачал и обыграл Жиркова, а затем мощно зарядил из центра штрафной по зенитовским воротам. Лунёв вроде бы отражал удар, но упустил мяч, и от его перчаток он влетел в сетку. Иначе говоря, вратарь оказался не готов, выключился из игры, потерял концентрацию. А голкипер должен быть всегда начеку. И потом: падал Андрей несколько неуклюже, а мяч-то летел вовсе не в «девятку» - по центру ворот, и не таким уж неберущимся был тот удар. Когда же Лунёв пару раз нерасчётливо сыграл на выходах, не дотягивался до мяча, стало понятно, что он накалён, перестал верить в себя.

Двумя словами состояние вратаря, оказавшегося под психологическим прессом, сложно передать. Я рисую портрет со стороны. Да, как-то коллега Василий Уткин написал о Лунёве: «Надеюсь, не пьет. Хотя опасения есть». Я даже думать о таком не хочу. Знаю только одно: Лунёв не выдержал конкуренции с Гилерме. Но тут можно легко взять реванш: будешь в клубе отлично играть - обязательно вернёшься в сборную. Поэтому совет такой: Лунёв, сосредоточься на клубе и не думай о сборной. Сборная - это следующий этап, а тебе в клубе надо место застолбить как надёжному и опытному вратарю.

(АН по материалам обсуждения на конференции в пресс-клубе «Зенита»)