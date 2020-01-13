«Зенит»: трансформация неизбежна?

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13 января 2020, 21:45 [ «Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

fc-zenit.ru

Каким будет «Зенит» образца-2020 и каким он должен стать в наступившем году? Сейчас все наши футболисты находятся на сборах по подготовке к окончанию сезона в чемпионате 89-90 гг. Поэтому интересно, на что могут рассчитывать любители футбола? Впервые за десять лет «Зенит» не примет участия в весенней стадии еврокубков, что, безусловно, огорчает. Однако в сложившейся ситуации есть и свои плюсы.

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Десять очков отрыва в чемпионате России и неучастие в еврокубках должны стать мотивацией для серьезных перемен в команде. По мнению обозревателя портала, есть большой смысл поработать над переходом на схему 4-3-3, о которой давно мечтают адепты атакующего футбола. А, кроме того, вписаться в условия нового лимита на легионеров. Что должно сподвигнуть Семака на перемены? В первую очередь, возвращение Малкома и Кокорина. С ними в схеме 4-4-2 без жертв не обойтись - на скамейке окажется либо Дриусси, либо Азмун с Дзюбой. В последний вариант верится с трудом, но в этом вопросе банкует не только главный тренер, но и менеджмент «Зенита». По хорошему, при наличии выгодного предложения Азмуна нужно продать. И, как известно, предложения по продаже иранского форварда, существуют, и не одно. Сердаром активно интересуются английский «Кристал Пэлас» и турецкие клубы. Многих отпугивает, правда, трансферная цена на форварда. Хотя, по сообщению СМИ, лондонцы, например, готовы заплатить за 24-летнего форварда 30 миллионов евро. Свежо предание, да верится с трудом? Возможно. А если клубы договорятся о рассрочке выплат в течение нескольких лет? Весна 2020 года - едва ли не последний шанс интегрировать в состав молодежь. Отсутствие в составе местных воспитанников - серьезный упрек в адрес главного тренера «Зенита» Семака. До сих пор неизвестно, поедет ли на сбор Мусаев. Можно досрочно вернуть из аренды Мостового, проведшего яркую осень в «Сочи». Молодой футболист обладает целым рядом качеств, которые пригодились бы для команды. Он взрывной, с дриблингом, ударом и передачей, а потому наверняка добавит креатива в атакующей игре. Обозреватель «Бобсоккера» считает, что следующая Лига чемпионов станет для «Зенита» и для Семака в частности переводной контрольной работой, результаты которой напрямую повлияют на дальнейшую судьбу петербургской команды и ее наставника

По ходу этого сезона мне доводилось слышать от болельщиков и некоторых специалистов: «Ну что он крутит, этот Барриос, отдал бы уже мяч», ребята, он - колумбиец. Ни один из латиноамериканцев никогда просто так не отдаст мяч. Те же бразильцы всегда немного мяч передерживают, а когда насладится мячом - он всё равно выдаст так, как надо, «конфетка» будет. Европейская манера - экономичная, это голландский и немецкий стиль. Три паса - и мяч в воротах. Бразильцы вяжут какие-то комбинации, хитросплетения, затем ещё и финт заложат. Вот что Барриос делает? Когда он отбирает мяч, то хочет показать, что он - король! Подставляет корпус, а тут его сзади бьют по ногам. И не каждый судья свистнет. А он теряет мяч, и начинается атака на наши ворота. Отсюда и непонимание у болельщиков. Но он-то хотел сыграть красиво, показать себя, он пошёл вперёд. Такое восприятие футбола, менталитет.

У немцев как игра строится? Получил мяч - сразу отдай. Немного выхолощенный стиль, но он тоже ведёт к успеху. Однако при этом бразильцы - пятикратные чемпионы мира. Делайте вывод. И не ругайте Барриоса. Мне Барриос нравится Я ему прощаю ошибки. Хотя у него нет длинных передач, как у Ракицкого - надо быть тоже талантливым в этом смысле. Но все равно Барриос хорош. Я читал много интервью в заокеанской прессе о том, почему его отдали нам в ранге чемпиона страны. Он же был «опорником», а латиноамериканцы всегда хотят видеть игрока, который забивает. Но у Барриоса по роду занятий на поле такой возможности не было. Впрочем, наши полузащитники вообще не бьют по воротам.

Вот что показывает Зобнин? Мне смешно стало, когда Станислав Черчесов назвал его в пятёрке лучших игроков. Что это за полузащитник, который не может попасть по воротам? У него масса брака! А Леонид Федун говорит, что это лучший сезон для Зобнина. Он всё умеет, бегает быстро, прекрасно готовится. Но надо ещё и что-то на поле показывать. Широков столько не бегал, зато один его пас мог решить судьбу матча. Аршавин - ещё выше класс. Понимаете, да? И кто больше нужен футболу - Зобнин или Широков?

Вызывает противоречивые чувства Дуглоса Сантоса, а все дело в том, что. Дриусси и Сантос стали заложниками тактической схемы «Зенита». Дуглас приехал левым защитником. А когда Семак спросил его, может ли он сыграть полузащитника, Сантос не отказался. В общем, Сантос начал защитником, потом перешёл в полузащиту. И это, на мой взгляд, слегка размыло его восприятие задач на поле. Потому что если ты привык что-то одно делать, то ты именно только в этом деле можешь стать докой.

Изменение позиции - да, для команды это полезно. И сам футболист всегда скажет, что будет играть там, где ему скажут. Но тогда его яркие индивидуальные качества пропадают. А Сантос ещё и сдал в последнее время. В полузащите ему пришлось бегать гораздо больше, чем по краю - вот и подсел, видимо, физически. Он способен на многое, но, видимо, не на весь длительный период чемпионата. Даже эта рука в Лиссабоне, приведшая к удалению и пенальти, - это от его усталости.

А Дриусси - он нападающий, а его начали переделывать в полузащитника. Если в прошлом сезоне он забил 13 мячей, то в этом совсем мизер. Потому что в тактической схеме «4-4-2» он четвёртый полузащитник, закрывающий левый фланг. Но Дриусси мяч не умеет отбирать, как это делает Барриос или даже тот же Оздоев. И аргентинца «передернули», как говорят. Он и там, он и здесь, для команды это хорошо, но его голевой потенциал упал. А это самое дорогое, что может быть для команды.

Не случайно он в интервью в Аргентине признался, что ему очень трудно, а тут ещё Кокорин с Малкомом на походе. Поэтому он подумывает над сменой клуба. Это творческая история, ему всего 23 года, он хочет играть. Дриусси - чемпион Аргентины, подавал надежды, а в «Зените» из него сделали полузащитника. Но он-то нападающий из системы с тремя форвардами, а питерцы играют с двумя.

Всё это к тому, что Семак - не великий тренер, он молодой специалист. Ему ещё надо столько ошибок совершить. Дай бог, чтобы этих шишек он набил поменьше. Но без этого не может быть. Как про вратаря говорят, что на пути к мастерству и признанию ему надо пропустить свои сто голов. Но если ты не будешь повторять одну и ту же ошибку - тогда ты мастер. Повторяешь - тебя надо убирать.

Аналитики, специалисты назвали два главных для «Зенита» матча года, в которых команда Сергея Семака показала футбол самого высокого класса: игра с «Ростовом» (6:1), которую наряду с красивой победой «Зенита» над «Краснодаром» прошлой весной (3:2) тоже называю матчем года, хорошо показал себя Караваев. Это новый штрих в рисунок игры команды. Мне нравится, что Вячеслав признался: я ещё пару лет поиграю в «Зените», а потом хочу в Европу попасть. Вот такими должны быть амбиции футболиста, таким вижу его желание расти. А на какой скорости он бежит, как работает с мячом - и при этом Караваев хорошо стоит на ногах. При всем уважении к Смольникову, посмотрите: чуть ли не в каждом столкновении Игорь падает на газон. Настоящему профессионалу в таких ситуациях надо оставаться на ногах, продолжать игру.

Представляет интерес ситуация вокруг Ерохина, Сутормина и Кузяева. В начале сезона перспективно смотрелся Ерохин, но после ряда травм он стал играть хуже Сутормина, а Сутормин быть может, выглядит, как Кузяев. Впрочем, нет, внесу поправку: Далер всё-таки даже получше обоих, много бегает… Я спрашивал у Семака, зачем он взял Сутормина, ведь Алексей не столь техничен. Ответ был такой: «Он же уже дважды забил».

Что ж, спорить не буду: тренеру видней. А ещё подумалось: вот что значит чувство гола, нередко только из-за этого качества футболистов держат в команде. Это вообще-то редкое умение. Тот же Шатов может бегать, куда и как хочет, но не забивает же. Какой тогда толк? А Сутормин в самом деле в основном выходил на замену и дважды забил - дубль в ворота «Рубина» при сентябрьском разгроме казанцев на «Газпром-Арене» (5:0). У него есть нацеленность на ворота, но пока не хватает понимания коллективной игры, и технических ошибок хватает. Если он толковый футболист, в чём я не сомневаюсь, то разберётся, где надо поднажать.

(АН использованы фрагменты обсуждения осенних итогов в пресс-клубе «Зенита»)