На матче «Трактора» подняли флаг Сергея Гомоляко

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13 января 2020, 16:00 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Перед матчем между «Трактором» и ХК «Сочи» на ледовой арене имени Валерия Белоусова был поднят именной стяг Сергея Гомоляко, прославленного нападающего челябинской команды. За «Трактор» форвард дебютировал в 17 лет, проведя восемь сезонов за «чёрно-белых». В регулярных чемпионатах 1991/1992 и 1992/1993 был капитаном команды.

Несмотря на габариты, был очень техничным хоккеистом, с мастерским владением клюшкой и великолепным видением площадки. Будучи весьма популярным среди болельщиков всех клубов, в которых играл, Сергей Гомоляко считался самым колоритным игроком чемпионата России. Во время торжественной церемонии поднятия именного стяга Сергей Гомоляко был приглашен на лёд под овации собравшихся людей и с трудом сдерживал эмоции. Когда имя прославленного хоккеиста назвал диктор, болельщики разразились аплодисментами, поскольку Сергея Юрьевича помнят и любят в Челябинске. Нападающий произвёл символическое вбрасывание, а чуть позже пообщался с болельщиками и провёл автограф-сессию.

Сергей Гомоляко: «Большое спасибо руководству, которое сейчас у руля «Трактора, которые вспомнили меня, что я еще тут был когда-то. Спасибо им большое. Я за «Трактор» болею всегда, слежу за ними, созваниваемся с тренерами и руководителями. «Трактору» надо успехов пожелать, хотелось, чтобы они не были на последнем месте. Хотелось, чтобы каждый год они были в плей-офф и доходили до медалей. Это самое главное».