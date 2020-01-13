Бывшего высокопоставленного чиновника Балахничева и тренера Мельникова будут судить заочно

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13 января 2020, 12:02 [ «Аргументы Недели», Дмитрий Буряк ]

Бывший вице-президент ИААФ, Валентин Балахничев, tvc.ru

Сегодня в Париже начнется суд над бывшим президентом Международной федерации легкой атлетики (ИААФ) Ламином Диаком и группой его предполагаемых сообщников, всех обвиняют в том, что «крышевали» российских спортсменов, применяющих допинг. Событие освещает специальный корреспондент еженедельника «Аргументы недели» Василий Комаров.

Татьяна Навка: за допинговый скандал в российском спорте нужно наказать чиновников

Сегодня в Париже начнется суд над бывшим президентом Международной федерации легкой атлетики (ИААФ) Ламином Диаком и группой предполагаемых «сообщников». Всех обвиняют в коррупции, в частности в том, что за деньги прикрывали российских спортсменов, употреблявших допинг. По нашему – «крышевали». 86-летний Амин, отец 15 (!) детей может сесть за решетку на десять лет, то есть, если угодит туда, вряд ли уже выйдет – вынесут вперед ногами.

Статья в «Экип» начинается эпически: «По части применения различного рода допинга, Россия даст фору лучшим мошенникам мира, те могут только позавидовать изворотливости и изобретательности этих деятелей…»

Подсудимых всего шестеро, но только трое усядутся на пресловутую скамью, троих (двое русских и сенегальца) так и не удалось экстрадировать.

Кто же эти герои, которые «впереди планеты всей»?

1. Ламин Диак, 86 лет, чемпион Франции по прыжкам в длину, бывший президент ИААФ (1999-2015), бывший член МОК (1999-2015).

Обвинение:

- получал крупные сумм денег от российских спортсменов, подозреваемых в допинге, и от российских властей;

- вовлек в криминальную схему Габриэля Долле, бывшего ответственного за борьбу с допингом ИААФ;

- вывел крупную сумму из ИААФ через своего сына, Папу Массату Диака.

2. Папа Массата Диак, 54 года, сын Ламина Диака, бывший консультант ИААФ по маркетингу.

Обвинение:

- активный подкуп Долле и других работников ИААФ;

- получение взяток от российских спортсменов и российских властей;

- отмывание денег ИААФ через свои кампании.

На суде отсутствует.

3. Габриэль Долле, 78 лет, бывший начальник медицинского и антидопингового отдела ИААФ.

Обвинение:

- получил взятки на общую сумму 190 000 евро в обмен на замедление процедуры принятия санкций в отношение российских спортсменов, подозреваемых в допинге.

4. Валентин Балахничев, 70 лет, бывший президент Федерации легкой атлетики России, бывший вице-президент ИААФ, бывший заместитель министра спорта России.

Обвинение:

- вымогал деньги у своих спортсменов за обещание уладить дело о допинге;

- дача взятки Ламину Диаку (не меньше 1,5 миллиона евро) в виде пожертвования на его предвыборную кампанию в Сенегале.

На суде отсутствует.

Алексей Мельников, бывший главный тренер сборной России по бегу на длинные дистанции, фото соцсети

5. Алексей Мельников, 58 лет, бывший главный тренер сборной России по бегу на длинные дистанции.

Обвинение:

- брал деньги у своих спортсменов в обмен на их исключение из списка подозреваемых в употреблении допинга.

На суде отсутствует.

6. Хабиб Сиссе, 48 лет, бывший юрист Ламина Диака

Обвинение:

- соучастии в пассивной коррупции, совершенной Ламином Диаком, в частности «помогал ему на переговорах с Валентином Балахничевым».