Россия впервые примет Чемпионат мира по санному спорту

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13 января 2020, 10:15 [ «Аргументы Недели. Кубань», Ирина СИЗОВА ]

Состязания пройдут на олимпийской трассе центра «Санки» в горах Сочи с 14 по 16 февраля. Подготовка к соревнованиям ведется Федерацией санного спорта России при взаимодействии с Министерством спорта РФ и администрацией Краснодарского края.

– Заявки на участие в чемпионате мира по санному спорту подали более 250 человек, среди них 150 спортсменов, 50 тренеров, руководители делегаций и другие официальные лица, представляющие более чем 20 стран, – сообщили в министерстве физической культуры и спорта Краснодарского края.

Российскую команду представят многократные чемпионы мира и Европы, обладатели Кубков мира и олимпийских наград. В состав национальной сборной будут включены Выступающие на одноместных санях Татьяна Иванова, Роман Репилов и Семен Павличенко.

— Иванова и Репилов после трех этапов возглавляют общие зачеты Кубка мира среди женщин и мужчин соответственно, Павличенко занимает 7 место. Перед чемпионатом мира в Сочи пройдет также тренировочная неделя, старт которой назначен на 3 февраля. По ее итогам будет принято решение по окончательному составу команды, — сообщили в Федерации санного спорта России.

Вход на состязания чемпионата мира для зрителей бесплатный по документам, удостоверяющим личность. Зрительские зоны будут располагаться на финише и вдоль трассы, что позволит в полной мере наблюдать за соревнованиями. На территории Центра санного спорта (ЦСС) «Санки» организованы бесплатная парковка. Каждые полчаса будут курсировать бесплатные шаттлы от горных курортов. В рамках чемпионата на Ратушной площади курорта «Роза Хутор» ежедневно с 09:00 до 22:00 будет проходить фестиваль санного спорта.

- О том, что Сочи выиграл право проведения Чемпионата Мира по санному спорту, стало известно ещё в 2016 году. Поэтому у нас было достаточно времени для того, чтобы достойно подготовиться к встрече спортсменов и гостей чемпионата. Мы уверены, что трасса с олимпийской историей станет комфортной состязательной площадкой для спортсменов, а «Роза Хутор» - отличным местом для отдыха гостей, - рассказала президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт.