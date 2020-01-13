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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Футбол: «Ювентус» вернул звание чемпиона, обыграв «Рому»

, 02:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вести.ru

Футбол: «Ювентус» вернул звание чемпиона, обыграв «Рому»
Фото: футбол, Globallookpress.com

Туринскому «Ювентусу» в 19 туре Италии (серия А) удалось обыграть «Рому» и возглавить кубок страны. 

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Поединок закончился победой туринцев —2:1. Также команда, ранее потерпевшая поражение, вернула себе титул чемпиона, выиграв первый круг.

Добиться успеха помог Криштиану Роналду, забив одиннадцатиметровый. Тем самым туринцы уже на 10 минуте матча оставались лидерами — 2:0.

Ситуация изменилась только на 69 минуте. Футболист «Ромы» Диего Перотти сумел забить единственный мяч в ворота соперника.

Теперь ситуация выглядит таким образом: за лидером с его 48 очками второе место пока отдано «Интеру» (46 очков), третью позицию занимает «Рома» (35 очков).

ЕП

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