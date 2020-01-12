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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Спорт 13+

Единственная иранская спортсменка, завоевавшая медаль на Олимпиаде, уехала из Ирана

, 15:00 [ «Аргументы Недели» ]

Единственная иранская спортсменка, завоевавшая медаль на Олимпиаде, уехала из Ирана
Кимия Ализаде, фото из соцсети

Единственная спортсменка из Ирана, завоевавшая медаль на Олимпийских играх,  21-летняя тхэквондистка Кимия Ализаде уехала из страны по политическим мотивам.

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Кимия Ализаде написала в своем Инстаграм о том, что "она – одна из миллионов угнетаемых женщин в Иране".
Судя по высказываниям иранской спортсменки, она уехала из Ирана в Европу. Куда именно, в ее посте не уточняется.
По словам Ализаде, иранские спортивные чиновники эксплуатировали ее: "отправляли туда, куда хотели", она носила то, что они говорили, повторяла каждое их предложение".

Ализаде написала , что власти Ирана радовались ее медалям, но критиковали ее за выбор вида спорта.
Она говорили, что "порядочная женщина не должна раздвигать ноги".

По информации иранского агентства ISNA, которое первым сообщило об отъезде Ализаде, девушка будет жить в Нидерландах.

 
 
 
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Публикация от ???????????????????? ???????????????????????????????????? (@kimiya.alizade)11 Янв 2020 в 6:40 PST

 
 
 
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Публикация от ???????????????????? ???????????????????????????????????? (@kimiya.alizade)31 Окт 2019 в 6:15 PDT

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