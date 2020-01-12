Единственная иранская спортсменка, завоевавшая медаль на Олимпиаде, уехала из Ирана

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12 января 2020, 15:00 [ «Аргументы Недели» ]

Кимия Ализаде, фото из соцсети

Единственная спортсменка из Ирана, завоевавшая медаль на Олимпийских играх, 21-летняя тхэквондистка Кимия Ализаде уехала из страны по политическим мотивам.

С 1 января названия страны Голландия больше нет. Нидерланды

Кимия Ализаде написала в своем Инстаграм о том, что "она – одна из миллионов угнетаемых женщин в Иране".

Судя по высказываниям иранской спортсменки, она уехала из Ирана в Европу. Куда именно, в ее посте не уточняется.

По словам Ализаде, иранские спортивные чиновники эксплуатировали ее: "отправляли туда, куда хотели", она носила то, что они говорили, повторяла каждое их предложение".

Ализаде написала , что власти Ирана радовались ее медалям, но критиковали ее за выбор вида спорта.

Она говорили, что "порядочная женщина не должна раздвигать ноги".

По информации иранского агентства ISNA, которое первым сообщило об отъезде Ализаде, девушка будет жить в Нидерландах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ???????????????????? ???????????????????????????????????? (@kimiya.alizade)11 Янв 2020 в 6:40 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ???????????????????? ???????????????????????????????????? (@kimiya.alizade)31 Окт 2019 в 6:15 PDT