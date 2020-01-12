Мотогонщик погиб на седьмом этапе ралли

Днем в воскресенье, 12 января, стало известно о гибели мотогонщика в ходе седьмого этапа ралли-марафона "Дакар". Согласно последней информации, речь идет о гражданине Португалии Паулу Гонсалвеше.

Данные о происшествии предоставили журналистам ранее сегодня сотрудники пресс-службы соревнований.

Установлено, что Паулу Гонсалвеш упал со своего мотоцикла 276-м километре этапа. 40-летний спортсмен был оперативно доставлен в близлежащее медицинское учреждение на вертолете. Врачи, однако, вынуждены были констатировать смерть мотогонщика.