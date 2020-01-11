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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Зенит интересуется Митчелом Ван Берген из голладского клуба «Херенвен»

, 18:20 [ «Аргументы Недели» ]

Зенит интересуется Митчелом Ван Берген из голладского клуба «Херенвен»
Митчел ван Берген, фото соцсети

Скауты «Зенита» уже несколько раз были замечены в Голландии на матчах «Херенвена». СМИ утверждают, что целью питерских визитов является атакующий полузащитник Митчел ван Берген. Ещё в возрасте 17 лет он  дебютировал за «Витесс», однако с Леонидом Слуцким не работал. Ван Бергена вытеснил Мартин Эдегор и того продали в «Херенвен».

С тех пор в чемпионате Голландии Митчел сыграл уже 79 матчей, став основным вингером в новом клубе. Текущий сезон проходит удачно: за 17 игр - 3 гола и 4 результативные передачи. Быстр, опасен, с дриблингом и поставленным ударом. Интересное пополнение для «Зенита».  

(АН по материалам пресс-клуба «Зенита»)

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