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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Объеденное акулами тело футболиста обнаружили в Австралии

, 14:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Daily Mail

Объеденное акулами тело футболиста обнаружили в Австралии
Фото: pixabay.com

В Австралии нашли тело футболиста, которое было обкусано акулами. Известно, что инцидент произошел в начале января на побережье неподалеку от Эсперанса в штате Западная Австралия.

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Согласно источнику, 21-летний Эрик Биригитти поскользнулся на камнях и упал в воду. На помощь спортсмену бросились люди, но сильное течение унесло футболиста далеко в океан.

Позже объеденное акулами тело было обнаружено.

Отмечается, что Эрик Биригитти играл в футбольной команде колледжа в Небраске. Знакомые и друзья выразили соболезнования родным и близким спортсмена, его команда посвятила ему пост в Twitter-аккаунте.

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