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10 января 2020, 11:15 [ «Аргументы Недели», Дмитрий Буряк ]

Фото ok.ru

Помощник Александра Григоряна принял команду, когда ее уже похоронили, однако в шести матчах «Тамбов» вдруг набрал 13 очков, взлетел на 11-е место, а Сергей Первушин из И.О. стал штатным главным. Еженедельник «Аргументы недели» поговорил с новым тренером «Тамбова» накануне Нового года.

ПАРЕНЬ ИЗ СОСНОВКИ

- Добрый день! Как проходит отпуск?

- Да какой отпуск! Дел много. Решаем вопросы комплектования…

- Новички будут?

- Обязательно! Активно просматриваем, ищем.

- С вашим бюджетом вариантов не так много?

- Ориентируемся на молодых, амбициозных ребят, которые хотят проявить себя. Это наш путь. Слава богу, есть из кого выбирать.

- Когда команда возвращается?

- 11 января. До 21-го будем здесь работать – в Тамбове.

- Пройдемся по википедии? Что за Сосновка? Там родились?

- Поселок городского типа, 60 км от Тамбова. Жили в частном доме, огород, сад – все, как полагается. Но родился я в Вологодской области. В Сосновку переехали, когда мне было три года. Там и начал играть в футбол. Летом – «Кожаный мяч», зимой – «Золотая шайба». Коробку сами заливали, размечали, убирали…

- Мама, папа…

- Отец погиб – в железнодорожной катастрофе, когда мне было три года. Мама вышла замуж. Она медсестра.

- А в тамбовском «Спартаке» как оказался парень из Сосновки?

- Не «парень из Сосновки» - мы переехали в Тамбов, когда я был в 6-м классе, в 1983-м. Там меня заметили на каких-то школьных соревнованиях и пригласили в специализированный класс по футболу, не при «Спартаке» - в городской. Но все было серьезно - каждый день двухразовые тренировки. И после школы я попал в «Спартак». Владимир Саныч Ковылин пригласил. Он тогда был помощником главного - Геннадия Михайловича Матвеева.

- Ребят много из вашего спецкласса стали профессиональными футболистами?

- Нет, я один. Остальные: кто-то играл на первенство области, на первенство района, кто-то стал военным, кто-то - учителем, кто-то - строителем. Алексей Кольцов, одноклассник, сейчас зав академии футбола. У нас дружный класс - до сих пор собираемся.

ДО АРМИИ БЫЛ ДЕРЕВЯННЫМ, А ПОСЛЕ И ПОДАВНО

- Первый гол помните за «Спартак»?

- Какой-то армянской команде, не помню название. Вышел на замену на 88-м минуте и на 90-й забил победный гол – ногой, после прострельной передачи, 2:1 мы выиграли. Я в тот сезон забил шесть голов.

- Что получали в «Спартаке»?

- Первые зарплаты совсем маленькие были – рублей двадцать что ли…

- Судя по википедии, от армии удалось отбрыкаться…

- Служил два года! Пытались как-то отбить - не получилось. Служил в спортивной роте, штаб у нас был в Москве, в Лефортово. В футбол практически не играл. Мы обслуживали спортивный лагерь «Юнармеец» Московского военного округа в Монино. Там отдыхали дети военных.

- Что значит «обсуживали»? Истопниками были что ли?

- И истопниками, и подметали, и за порядком следили…

- В футбол не играли?

- Практически нет.

- Два года без футбола… Когда вернулись в «Спартак», ноги небось деревянные были?

- Они и до армии были деревянными, а за два года стали еще деревяннее. Сезон ушел на адаптацию, чтобы вернуть какие-то навыки

- Через год, в 1992-м оказались в Венгрии – в «Шиофоке»…

- Команда из премьер-лиги, боролась за выживание. У меня там друг играл и порекомендовал меня. Приехал на просмотр и подписал контракт – пятилетний.

- Сыграли всего семь матчей – два гола…

- Выпускали в основном на замену, в основе вышел только однажды. Забивал еще и в Кубке – эти голы нигде не отражены. Полтора сезона отсидел и решил уехать. Не хватало общения. Пытался говорить по-венгерски, но уж больно сложный язык – к примеру, три разновидности буквы «О», хочешь сказать одно, а получается какая-то нелепица… Но сейчас понимаю, надо было оставаться – меня там по большому счету все устраивало. Курортный город на озере Балатон, живописное место, мне там снимали квартиру однокомнатную.

- Что платили?

- Раз в пять больше, чем получал в России. В месяц полторы - две тысячи долларов.

Надо было перетерпеть. Оттуда можно было перебраться в Европу, в более сильный чемпионат. Многие ведущие венгерские футболисты так и делали. К примеру, их звезда Лайош Детари уехал в Италию…

О ЯРЦЕВЕ, ДЗЮБЕ И КРАСИВЫХ ГОЛАХ

- Вы сменили не один клуб, но всегда тянуло в Тамбов. Три раза туда возвращались…

- Да, тянуло домой, к моему тренеру Владимиру Санычу Ковылину. У нас с ним очень добрые отношения, до сих пор общаемся. При Ковылине команда всегда играла в ФУТБОЛ.

- О тренировочных методах Ковылина – работали с теннисными мячиками?

- Владимир Саныч любил необычные тренировки. Работали разными мячами, не только теннисными. Теннисными жонглировали – раз сто я набивал… Ковылин был приверженец спартаковского футбола, любил строить игру через короткий, средний пас. Этот стиль мне тоже нравился, я за московский «Спартак» болел всегда…

- Были варианты туда попасть? Или только в мечтах?

- В те времена проводились разные турниры под эгидой «Спартака», в частности традиционный зимний в спартаковском манеже. Чувствовал какое-то к себе внимание, но до конкретики не доходило.

- Нынешний генеральный директор «Тамбова» Ярцев – он в «Спартак» попал из второй лиги…

- Да, яркий пример. Но единичный, наверное…

- Как вы с ним контактируете?

- Перед играми всегда созваниваемся, если он в Тамбове или приезжает в Саранск - встречаемся обязательно. Очень полезные разговоры: дает конкретные советы по каждому сопернику, подсказывает какие-то нюансы…

- Вы по голам не намного от него отстаете, только за Тамбов забили сто с лишним. Есть какой-то, который считаете самым красивым?

- Были какие-то важные, знаковые, а красивые… Знаете, на самом деле для нападающего не важно, какой гол забивает – красивый или некрасивый, главное - забить. Уверен, процентов восемьдесят нападающих вам скажут то же самое. Красивые голы забивают полузащитники или защитники – метров с двадцати пяти… А нападающий должен находиться вблизи ворот, а с близкого расстояния как правило красивый гол не забьешь.

- Когда держат за майку, попробуй забить красиво…

- На самом деле для болельщиков, журналистов гол кажется некрасивым, а попробуй вырваться из-под опеки, когда тебя держат один или два защитника!

- Дзюбу выбрали лучшим футболистом 2019-го, но он большой хитрец - забивает порой, прямо скажем, нарушая правила… Кого-то оттолкнет, кого-то задержит…

- С другой стороны, мы же не обращаем внимания, как защитники действуют против нападающих. Зато когда Дзюба забивает – тут уж все начинают разбирать его действия как под микроскопом. Да, в его игре есть определенная хитрость, но я здесь на стороне нападающего.

ИГРАЛИ БЫ ДОМА - ВСЕГО БЫ НАМ ХВАТАЛО!

- Сейчас споры опять, какая система лучше осень-весна или весна-осень… Ваше то какое мнение?

- Можно сколько угодно говорить на эту тему, но, мне кажется, уже ничего не изменишь.

- Но вы можете сравнить. К примеру, раньше у команд была одна предсезонка – период самый ненавистный для игроков, теперь две…

- Главное, летом – укороченная предсезонка, вот в чем сложность. Не хватает времени. За месяц надо определиться с новичками, какую-то новую тактику наиграть… Зимой играем, а в самый комфортный летний период, когда хорошие поля – готовимся.

- Вот уже десять лет Россия играет по европейской системе, можно подводить какие-то итоги… За это время футбол Тамбова прибавил? Какая динамика?

- Здесь, наверное, не про Тамбов надо говорить, а про всю страну. Дело не в системах - страна меняется. Исчезает дворовый футбол. Раньше ребята росли во дворе, играли в подвижные игры – бегали, прыгали. А сейчас ходишь по Тамбову – дворы то пустые. Вот и пропали скоростные мальчишки. Корень проблемы здесь, а не в календаре.

- Как дела со стадионом в Тамбове? Трудно играть все время в гостях!

- Обещали, весной будем играть на нем. Может, не первые матчи, но будем. Руководство области все делает для этого. Нам позарез нужны болельщики!

- А какие проблемы? Трибуны что ли надо увеличить?

- Трибуны, пропускная система… Но поле то – классное, такого никогда не было! Освещение сделали. Не согласен я с этим правилом – десять тысяч! В Европе играют на разных стадионах, и на маленьких. Если бы разрешили играть на «Спартаке», стадион был бы битком каждый матч! А где у нас по большому счету наполняемость? В Питере, да в Москве на спартаковской «Арене»…

- В Саранске где команда обитает?

- На Олимпийской базе. Приезжаем туда обычно за день до игры, там, на базе, великолепное натуральное поле. После матчей сразу уезжаем в Тамбов.

- На автобусе?

- Да, шесть часов туда, шесть обратно – тяжело. Дорога отнимает много сил, ребята молодцы - все выдерживают и с пониманием относятся.

- Проживание, питание, аренда стадиона, базы…

- Все это большие и незапланированные расходы. В печати проходит информация, что чего-то нам не хватает. Поэтому и не хватает - потому что играем постоянно на выезде. Играли бы дома – все хватало бы!

ЕСТЬ ТАКАЯ ИДЕЯ – ПРИГЛАСИТЬ ЖИРКОВА

- С Жирковым вроде «Зенит» не будет продлевать контракт, вот было бы здорово его в Тамбов заполучить!

- Такая идея есть. Если Юра согласится – с удовольствием.

- Он же ваш старый дружбан…

- Не скажу, что друзья, но вместе играли, он – молодой, я уже заканчивал карьеру. Разница в возрасте была приличная. Мне – тридцать три, ему – двадцать.

- Когда Юра появился в «Спартаке», можно было предположить, что далеко пойдет?

- Конечно. Все качества имел для этого. Много голов я забил с его передач. И то, что он сейчас делает, таких передач с фланга ни у кого нет в нашем чемпионате.

- В сборной играют ребята, годящиеся ему в сыновья, но он – лучший…

- Здесь влияет и то, как рос. Детство прошло на коробке, характер там еще закладывался. Я знаю его брата – Колю, когда я на КФК работал, он у меня играл – такой же характер, порядочный человек. У них это семейное. Но чуть ему не хватило…

- Коля по таланту…

- Талантливый парень, но почему-то предрасположен к лишнему весу - мешало это ему, боролся с килограммами. Юра то худой.

- Роковое решение было – Юру в защиту поставить… Сейчас то, вроде, меньше занимается разрушением, играет почти, как в Тамбове…

- Это потому что «Зенит» играет постоянно в атаке, всегда восемь человек на чужой половине поля. И Юра по своему амплуа должен высоко играть - практически как крайний полузащитник. Это его позиция, тут он, конечно, хорош.

- Чаще смещается в центр…

- Это понятно! Ведь закрывают ему рабочую ногу, все понимают, что влево будет убирать – заставляют в центр уходить.

БЫЛО УСЛОВИЯ: ТРИ МАТЧА – ТРИ ОЧКА

- Сейчас и «Тамбов» старается играть повыше?

- Да, постепенно поднимаем ребят, чтобы больше времени проводить в атаке. Чем больше мяч у нас, тем меньше будем пропускать. Все просто.

- У вас есть объяснение, почему команда преобразилась? Психологический момент?

- Психологический, тактический… Важно было ребят успокоить, и чтобы пришло понимание: будем так же играть – вылетим. Искали какие-то рычаги, пытались к каждому найти подход. Одну игру выиграли, вторую… Ничто так не помогает как победы. И потихоньку сдвинулись с мертвой точки и маленькими шашками пошли наверх. Первая победа была самая важная в психологическом плане. Поражение бы не оставляло никаких шансов. Хотя уже тогда все нас похоронили.

- Вы что действительно планировали быть таким вечным помощником?

- Да, в какой-то момент понял, что это моя такая ниша. Поработал со многими специалистами, очень хорошими специалистами, нареканий с их стороны не было, вот и подумал: это мое.

- Такая зона комфорта…

- Не то чтобы зона комфорта, просто на этом месте я знал, что надо делать, как надо делать и зачем.

- Сейчас-то поняли, что помощник это одно, а главный – совсем другое? Другая головная боль..

- В первой же игре почувствовал - совсем другие ощущения.

- Когда предложили стать И.О. – это было неожиданно?

- Да, но это было предложение, от которого нельзя отказываться. Поруководить командой, в которой ты вырос, тем более на уровне премьер-лиги – понимал, такого шанса, может, больше никогда не получу.

- Вам дали какой-то срок? Какое было условие?

- За три матча должен набрать три очка - тогда продолжаю работать до зимней паузы. Если набираю еще три – продолжаю работать до конца сезона.

- При Григоряне вы отвечали за стандарты и игру в атаке. Можете расшифровать?

- Разбор атакующих действий, подбор упражнений под определенного соперника, организация атакующих действий – кто куда бежит, зачем бежит, когда бежит. Все это было на мне. Как и действия при стандартах - организовывали свои варианты, разбирали, что соперник делает. Как мы будем действовать при их стандартах.

- Хорошо, если взять угловые. Есть какие-то комбинации или все делается в «Тамбове» по наитию?

- Конечно, есть определенные комбинации. В какую-то определенную точку должен доставляться мяч, как надо освобождать зону для конкретного игрока.

- Перед угловым дается какой-то знак: комбинация №1?

- Да. Есть знак, не буду говорить какой.

- Сколько комбинаций, если не секрет?

- Сейчас у нас наиграно где-то пять комбинаций. Это не значит, что в матче мы будем применять все пять. Все делается под конкретного соперника.

В МАЕ ПОДАМ ДОКУМЕНТЫ В ВШТ

- В википедии не отражено, чем занимались три года после окончания карьеры в 2005-м…

- Была такая команда «Пигмент» - лакокрасочного завода, играл в ней на первенство области, потом работал тренером. Зарабатывал на жизнь.

- А бизнесом заняться?

- Особых вариантов не было, да и сам я не особо стремился. Бизнесменом надо родиться, это не мой случай.

- Что у вас за лицензия?

- Лицензия «А» – получил в 2013-м году. Теперь надо получать другую. В мае будет набор в ВШТ – подам документы.

- Будете успевать – и тренировать, и учиться?

- Там заочное, сессионное, обучение. Полтора года всего.

- Как поживает академия «Тамбова»? Есть перспективные ребята?

- Есть, но, сами понимаете, сразу на таком уровне им трудно заиграть. Конечно, оптимальный вариант, чтобы еще одна команда была – для второй лиги, все-таки мужской футбол закаляет. Но пока есть только молодежное первенство. Там мы идем довольно неплохо.

- Сейчас сами бегаете?

- Уже нет - ноги болят. Только в тренажерный зал хожу.

- Семья, дети…

- Женился давно, двое детей. Дочка -19 лет. Кстати, занималась теннисом, была первой ракеткой мира до 18-ти лет. Но по здоровью у нас не получилось, сейчас в Москве заочно на факультете журналистики учится. А сыну – 16 лет, воспитанник нашей академии.

- Какие перспективы?

- Растет еще. Это такой возраст – когда активный рост: мышцы не успевают за костями. Так что рано загадывать. Но очень любит футбол. Будем надеяться.

- Есть что то, о чем жалеете в жизни?

- Конечно, хотелось бы что-то поменять. Сейчас понимаю: где не доработал, где-то надо было повести себя иначе. И до футболистов сейчас пытаемся донести: футбол любит работяг. Карьера мимолетна – самых активных лет всего-то семь-восемь, с 23-х до 30-ти лет. Время терять нельзя. Надо следить за здоровьем, чтобы травм меньше было... Да за всем надо следить!