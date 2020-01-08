В чем беда Дзагоева или почему футболисты становятся «хрустальными»

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8 января 2020, 14:07 [ «Аргументы Недели», Дмитрий Буряк ]

Алан Дзагоев, фото соцсети

На носу ЕВРО-2020, с нападающими в нашей сборной не густо, поэтому всех так волнует, восстановится ли после очередной травмы Денис Черышев. В похожую черную полосу травм попал перед ЧМ в России и Алан Дзагоев. Тогда за год до турнира у меня произошел любопытный разговор с тренером-физиологом Анатолием Галимовым, он сказал, что знает причину травм Дзагоева и произнес таинственное слово «мышечный дисбаланс». Прошло два месяца, и ЦСКА объявил, что, наконец, поставлен диагноз – тот самый «дисбаланс»… Не тот ли случай у Черышева? Из конкретного вопроса Галимову возникло большое интервью – интересное не только «чайникам», но, уверен, специалистам и, самое главное, футболистам.

- Черышев и Дзагоев – братья по несчастью…

- Есть такой термин – «хрустальные футболисты». Это те, кто больше лечится, чем играет. Таких полно. Не только Черышев и Дзагоев, но и, к примеру, два друга из «Баварии» - Рибери (недавно снова, бедолага, перенес операцию) и Роббен.

- Так почему одни такие болезненные, а другие всю карьеру бегают почти без травм?

- Первая причина: генетика, некоторые спортсмены от природы имеют слишком жесткие мышцы и связки, которые не выдерживают нагрузок современного спорта. Но есть спортсмены, у которых с эластичностью мышц все нормально, но становятся «хрустальными» от того, что после нагрузок своевременно не восстанавливали физиологическую норму состояния мышц и связок, то есть у них происходит нарушение мышечного баланса. Я работаю и в большом теннисе – так вот там это явление наблюдается даже у 12-летних! Потому что профессионально начинают тренироваться чуть ли не с младенчества.

- Что такое «мышечный дисбаланс»?

- Человек много тренируется, в результате нагрузок появляется соответствующий рельеф мускулатуры, мышцы становятся сильнее, но это приводит одновременно к их укорачиванию! Меняется их физиологическая структура - мышцы и связки становятся менее эластичными. Это приводит к мышечному дисбалансу. Вряд ли великий Эдуард Стрельцов смог бы вписаться в современную команду со своими мощными четырёхглавыми мышцами бедра. Порвал бы крестообразные связки уже в конце первого тайма, в лучшем случае полетел бы мениск! Обратите внимание, большинство футболистов, у кого были разрывы связок и повреждения мениска - это игроки скоростно-силового типа с мощными ногами. Конечно, для скорости и силы удара игроку необходимо иметь мощные ноги. Но накачивать их надо не в ущерб эластичности. Лучший пример: бразилец Роберто Карлос, который со своими «оковалками» практически без травм играл почти до сорока лет.

- Игроки становятся «хрустальными» из-за неправильных нагрузок? Какой механизм?

- Помните эпидемию разрывов крестообразных связок игроков «Спартака»? Какую только чертовщину ни писали тогда! Причина оказалась банальной - тренер по ОФП посадил всю команду на штангу для увеличения силы ног. Что происходит в этом случае. Четырехглавая мышц бедра накачивается, но и укорачивается, бедренная кость выдвигается вперед на 4-5 мм. Это приводит к чрезмерному натяжению крестообразных связок в выпрямленном положении ноги. Такое часто бывает при подкатах, вот и летят без контакта с соперником связки, повреждаются мениски. Помню, после четвертой или пятой такой травмы у кого-то из спартаковцев меня спросили, кто следующий. Я, не задумываясь, назвал Андрея Ещенко. И точно! Через пару недель - разрыв крестообразных левого колена. Хотя я его не обследовал и даже близко не видел, но во время репортажа было заметно, какие у него рельефные четырехглавые мышцы бедра.

- Разве можно по телевизору или по фотографии ставить диагноз?

- Можно сделать предварительный диагноз. К примеру, вот как бьет по мячу гармонично развитый футболист: в момент удара ударная нога полностью выпрямлена, корпус слегка наклонен вперед. А у игрока с нарушенным мышечным балансом бьющая нога будет слегка согнута и корпус будет отклонен назад. Это происходит непроизвольно – срабатывает защитный механизм организма, чтобы не произошел разрыв мышц задней поверхности бедра. И вот парадокс – в молодости человек бил правильно, много забивал, а в конце карьеры… разучился! Потому что в результате тренировок нарушился мышечный баланс, и это повлияло на технику.



Идеальный удар Роберто Карлоса

Роберто Карлос, фото соцсети

- Помните, в середине 1970-х Анатолий Тарасов начал футболистов ЦСКА тренировать по-хоккейному, те бегали со штангами, с какими-то свинцовыми поясами… В результате, многие футболисты говорили, что стали «деревянными»…

- Вот-вот! Великий тренер Анатолий Тарасов не учел, того, что футболисты, в отличие от хоккеистов, играют матч без пауз – в футболе нет смен. Им требуются мышцы совсем с другими свойствами. В результате хоккейных тренировок футболисты начали деградировать. Да, они стали мощнее, но играли хуже! Куда-то ушла легкость, филигранность, элегантность. Может, это и случай Джано Ананидзе. Талантливый парень, но явно не атлет. Его начали накачивать, он стал сильнее, крепче, но нарушился мышечный баланс, пошли травмы…

- Главное, стал хуже играть!

- Футболист становится «хрустальным» потому, что каждый раз врачи борются со «следствием» без выявления причин. Мышца травмируется - ее лечат, затем физиотерапевты начинают ее укреплять, тренеры по ОФП усиливать, наконец, мышца такая же сильная, как и до травмы, но… такая же и даже более укороченная! Человек начинает тренироваться и снова травма. Причем порваться может уже в другом месте мышечной цепи. Все мышцы взаимосвязаны, наиболее уязвимая у футболистов цепочка: мышцы спины – задняя поверхность бедер - икроножная мышца. Не случайно у «хрустальных» футболистов фигурируют один и тот же список травм. Но есть еще так называемые «скрестные» мышечные цепи. Начинает человек качать пресс, а в результате у него летит приводящая мышца бедра! Дзагоев прошел и через это.

- Вернемся к Дмитрию Черышеву?

- На одном его фото перед последней травмой я увидел ту же картину: четырехглавая явно укорочена. У него, очевидно, все тот же мышечный дисбаланс. Об этом говорит и список травм: ахилловы сухожилия - приводящие мышцы - икроножные - задняя поверхность бедра. Пару лет назад мне удалось связаться с отцом Дениса, говорил с ним по телефону, изложил свой взгляд на его ситуацию, предложил помощь, в ответ услышал: «У него в Испании куча своих профессоров!» Результат - снова лечится. В одном из последних интервью Черышев-старший сказал, что Денису вводят инъекции гормона роста в мышцу. Это все тот же традиционный подход: быстренько залечим и в бой, до следующей травмы! Короче, они наступают на те же грабли, что и Дзагоев.

- Можно жесткие от природы мышцы сделать эластичными?

- До определенной степени. Йога, гимнастика, растяжки делают мышцы эластичнее, тот же массаж, но этого недостаточно.

- Нужны какие-то особенные упражнения?

- Принципиальное отличие – специфический режим работы мышц. Существует динамический, статический, но наиболее эффективный для удлинения коротких мышц - эксцентрический режим. То есть движения делаются под нагрузкой в замедленном темпе. Я для удлинения мышц и связок всей группы задней поверхности сделал простейший тренажер: наклонная платформа. Берешь штангу, становишься на этот тренажер носками вверх и начинаешь медленно подниматься и опускаться. Кстати этот режим нагрузки очень эффективен для лечения травм. Читаю в интервью Широкова: у него кольнуло мышцу, сразу ушел с тренировки, врач посмотрел и сказал, что за пять дней должен вылечиться. А вот я недавно делал пробежку в лесу, поскользнулся и потянул икроножную мышцу. Еще как «кольнуло» - еле до дома дошел! Вечером через боль сделал упражнения на эту мышцу и через день уже снова бегал в лесу! Конечно, слегка побаливало, но через два дня боль ушла.

- Но ведь всегда считалось, при таких травмах нужен прежде всего покой…

- Тут работает вот какой физиологический механизм. Мышца надорвалась, на второй - третий день в месте надрыва образуются так называемые спайки мышечных волокон. Потом надо разными процедурами эти спайки разорвать - потому что они становятся источником боли. На это уходит до десяти дней, вот и получается, для лечения мышечных надрывов необходимо до двух недель. Но есть и другой подход: чтобы не бороться со спайками - не давать им образовываться.

- Все так просто?

- Расскажу еще историю. Я сорок лет мучился болями ахилловых сухожилий, в 23 года из-за этого ушел из спорта - был кандидатом в сборную СССР по марафонскому бегу, молодой, подающий надежды. К слову, у Светланы Мастерковой, олимпийской чемпионки (в беге на 800 м – прим. ред.) была такая же проблема - бегала на уколах. Как только меня ни лечили! А вылечился сам – всего пару лет назад, когда понял причину этой болячки: короткие от природы ахилловы сухожилия. С помощью своего тренажера за три месяца удлинил их на 18 миллиметров. По полчаса в день занимался. Все боли полностью ушли. Теперь бегаю кроссы и даже тряхнул стариной - участвовал в соревнованиях.

- Насколько можно удлинить мышцы? Или они, как резинка, возвращаются в исходное состояние?

- Очень правильный вопрос. Они действительно ведут себя как резинка. Для контроля я сделал на ахилловом сухожилии татуировку – две точки. И в какой-то момент почувствовал и увидел, что мышцы снова укорачиваются - генетику не обманешь! Пришлось вернуться к тренажеру. Так же должны контролировать состояние своих мышц и профессиональные футболисты. Недавно прочитал интервью одного из партнеров Роналдо, тот говорит, как португалец позвонил ему после матча, чуть ли не в полночь (!), и пригласил позаниматься в фитнес-зале. Вот это настоящий профессионализм!

- Как определить, эластичные мышцы от природы или нет? Могу я это сам сделать?

- Элементарно! Максимально сгибаете кисть в запястье (получится примерно 90 градусов) и постарайтесь при помощи другой руки притянуть большой палец к лучевой кости. У меня, к примеру, палец не доходит до руки на 8 сантиметров - это очень низкий уровень эластичности мышц, меня, кстати, поэтому в детстве уже на второй день отчислили из секции гимнастики. Средний уровень эластичности - 3-4 сантиметра. Но некоторые могут даже спокойно притянуть палец вплотную к руке… Сидели с Аланом Дзагоевым у него на кухне и обсуждали его проблему. Предложил ему сделать такую проверку, он удивился: «Причём здесь моя рука»? Оказалось – средняя эластичность.

- Вы два года назад никак не могли встретиться с Дзагоевым – поговорить по поводу его травм. Удалось, значит?

- Удалось связаться только через моего хорошего знакомого - известного игрока, в прошлом капитана сборной России. Но то, что у Алана мышечный дисбаланс, в клубе, наконец, и без меня выяснили. Для этого пришлось парню пройти обследование в Европе. Потом он не раз туда ездил, чтобы восстановить этот самый баланс. Но когда я его обследовал, дисбаланс еще присутствовал. Кстати, недавно посмотрел в интернете фильм про то, как Алан начинал в ЦСКА. По картинке видно было, что раньше с мышечным балансом у него было все в порядке. Проблемы начались где-то лет пять назад.



Дзагоев – опять задняя поверхность…

- С 2013-го травмы посыпались, как из рога изобилия… Вот полный список травм - мышечных и связок, нашел в интернете. 2013-й – бедро. 2014 – ахиллы. 2015-й – бедро. 2016-17 – пять (!) раз травмировалось одно и то же подколенное сухожилие. 2018-й – бедро, подколенное сухожилие, икроножная мышца, бедро. И уже, наверное, после встречи с вами в феврале 2019-го разорвались крестообразные связки…

- Лечение Дзагоева все это время - это как заплатки ставить на ветхий халат. Ну, допустим, они поняли, наконец, что тогда (два года назад) у него была проблема в мышечной цепи – от ахилл до спины. Но до этого были травмы приводящей мышцы - это уже другая мышечная цепь. Потом разрыв крестообразной связки – это проблема третьей мышечной цепи… Не было системного подхода в решения его проблем.

- Но, получается, и вы ему не помогли…

- Алан меня хорошо принял, выслушал. Я ему все показал, объяснил, оставил свой тренажер. Но мне надо было уехать на неделю на Урал, договорились, что он будет работать по моей программе – по полчаса в день, а когда я вернусь – осмотрю его. Несколько дней Алан сообщал, что все делает, видит положительные результаты, но потом связь с ним прервалась. Не знаю, продолжил ли самостоятельно выполнять программу… И вот вернулся в игру и снова тяжелейшая травма. Крестообразные, вероятно, полетели потому что начал интенсивно ОФП (общую физическую подготовку – прим. ред.), может, на штангу налегли…

- Есть ли среди известных футболистов кто-то, чье состояние мышц на сегодня внушает опасение?

- Кокорин. Я это увидел на фото – как он играл в колонии в Белгороде. У него четырехглавые мышцы бедра – ужас! С такими мышцами очень большая вероятность получения травмы. Буду рад, если ошибаюсь.



Мощные четырехглавые Кокорина

- Удивительно, за игрока платят миллионы евро, а тот не играет! Тот же Малком в «Зените» - два раза вышел на замену в августе и в ауте! «Барселона» сбагрила «хрустального»? Куда смотрят врачи, тренеры?

Александр Кокорин, фото соцсети

- Смотрят в силу своей компетенции. Задача врачей - устранить боль, затем восстановить, сделать так, как было до травмы. Но надо же установить первопричину травмы! Тут еще огромная проблема – закрытость клубов. Я несколько лет назад разговаривал с Маратом Измайловым на эту тему. Он сказал, что обследоваться можно на стороне только с согласия президента клуба, главного тренера и врача. Это прописано в контракте. Ну, хорошо, получил согласие президента, получил согласие тренера, но врач такое разрешение ни за что не даст! Кто же официально признается в своей некомпетентности! Вспомните талантливого голландца Роббена. Надо, чтобы его фото – бьющего по мячу - висело в каждом клубе в качестве примера, что такое нарушение мышечного баланса. Оно у него было в последней третьей стадии. Именно закрытость клуба и врач-аферист «Баварии» Мюллер-Вольфарт довели своими уколами парня до такого состояния, а ведь мог получить ни один Золотой мяч. Или возьмем список травм футбольного клуба Спартак в злопамятный период сезонов 2017\18г. и 2018\19 г. Из 101 травм более 50 % - мышечные, имеющие признаки, что они возникли из-за нарушения мышечного баланса, плюс семь (!) разрывов крестообразных связок, на лечение которых уходит более полугода. И только около 30% процентов травм игроки получили в результате контакта с соперником.



Арьен Роббен – мышечный дисбаланс третьей стадии

Арьен Роббен, фото соцсети

- Что вы можете рекомендовать футболистам?

- Нарушение мышечного баланса не происходит в одночасье. Это длительный процесс. Надо просто регулярно проверяться и выправлять ситуацию. Не лениться! Может быть, это нудные упражнения, но они отнимают не так много времени.