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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Хоккей: «Вашингтон» выиграл у «Оттавы», Овечкин занимает третье место в лиге по количеству шайб в сезоне

, 10:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: news.sportbox.ru

Хоккей: «Вашингтон» выиграл у «Оттавы», Овечкин занимает третье место в лиге по количеству шайб в сезоне
Фото из соцсетей, Instagram aleksandrovechkinofficial

Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» обыграл  «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 6:1. 

Известно, что в составе «Вашингтона» дубль оформил форвард Александр Овечкин.  В составе «Оттавы» единственную шайбу забросил хоккеист Артем Анисимов.

На счету Овечкина теперь 26 шайб в этом сезоне, он занимает третье место в лиге по этому показателю, лидирует форвард "Бостона" Давид Пастрняк, у которого 32 шайбы. Александр  сравнялся с финном Теему Селянне по числу голов в карьере, они делят 11-е место в истории лиги.

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