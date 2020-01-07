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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Илья Ковальчук пообещал радовать болельщиков

, 19:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: tsargrad.tv

Илья Ковальчук пообещал радовать болельщиков
Фото из соцсетей, Instagram ilyakovalchukofficial

Форвард "Монреаль Канадиенс" Илья Ковальчук ярко дебютировал в игре с "Виннипег Джетс". Болельщики поддерживали его так, что, по признанию спортсмена, «даже мурашки по коже побежали». В ответ Ковальчук пообещал порадовать фанатов отличной игрой в следующих матчах.

6 января "Монреаль Канадиенс" проиграл "Виннипег Джетс" со счётом 2:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Для Ильи это был первый матч в составе канадского клуба. Мужчина отметился голевой передачей и был признан третьей звездой встречи.

"Было приятно, - признался он. -  Даже мурашки по коже пробежали. Спасибо болельщикам. Постараюсь их порадовать, чтобы они ещё лучше болели!"

Известно: В декабре "Кингз" разорвал контракт и Ковальчук подписал двусторонний контракт на год с "Монреаль Канадиенс".

ЕЧ

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