Рейтинг самых знаковых людей во французском футболе 2019 года

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7 января 2020, 17:44 [ «Аргументы Недели», Дмитрий Буряк ]

Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн, фото соцсети

Каждый год «Экип» составляет рейтинг знаковых людей французского футбола. Не вообще, за всю историю, а именно за год: о ком больше говорили, наиболее успешных, авторитетных. В прошлом году трон поделили Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн. В этом «тридцатку» единолично возглавляет 21-летний нападающий «ПСЖ».

«Аргументы недели» публикует полный список. Цифра в скобках со знаком «плюс» или «минус» означает, на сколько позиций поднялся или опустился человек. Если нет цифры - он не фигурировал в прошлогоднем рейтинге.

1. Килиан Мбаппе (№1 в 2019-м) - 21 год, «ПСЖ»

2. Дидье Дешам (+1) – 51 год, тренер сборной Франции

3. Леонардо – 50 лет, спортивный директор «ПСЖ»

4. Андре Виллаш-Боаш – 42 года, тренер «Марселя»

5. Зинедин Зидан (-1) – 47 лет, тренер «Реала»

6. Неймар – 27 лет, «ПСЖ» - (+2)

7. Карим Бензема (+22) - 32 года, «Реал»

8. Максим Саада – 49 лет, президент телеканала Canal+

9. Антуан Гризманн (-8) - 28 лет, «Барселона»

10. Мемфис Депай – 25 лет, «Лион», сборная Голландии

11. Штефани Фраппар – 36 лет, судья ФИФА

12. Анадин Анри (+13) – 30 лет, футболистка «Лиона» и сборной Франции

13. Жульен Штефан – 39 лет, тренер «Ренна»

14. Луис Кампос – 55 лет, помощник президента «Лилля»

15. Жан-Мишель Ола (-2) – 70 лет, президент «Лиона»

16. Эдуардо Камавинга – 17 лет, «Ренн», юношеская сборная Франции

17. Томас Тухель (-5) – 46 лет, тренер «ПСЖ»

18. Паскаль Гарбиан – 58 лет, директор судейского комитета

19. Нассер Аль-Хелаифи (-3) – 46 лет, хозяин «ПСЖ»

20. Кристоф Гальте – 53 года, тренер «Лилля»

21. Дмитри Пайе – 32 года, «Марсель»

22. Мусса Сиссоко – 36 лет, футбольный агент

23. Ноэль ле Грэ (-12) – 78 лет, президент федерации футбола

Флоренс Ардуэн – 52 года, генеральный директор федерации футбола

24. Уго Льорис (-14) – 33 года, вратарь «Тоттенхэма2 и сборной Франции

25. Жак-Анри Эйро – 51 год, президент «Марселя»

26. Венди Ренар – 29 лет, футболистка «Лиона» и сборной Франции

27. Мишель Платини – 64 года, бывший президент УЕФА

28. Джим Рэтклифф – 67 лет, хозяин «Ниццы»

29. Натали Бой де ла Тур (-20) – 51 год, президент ПФЛ

Дидье Кийо (-20) – 60 лет, генеральный директор ПФЛ

30. Корин Дьякр – 45 лет, тренер женской сборной Франции