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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Теннисистка Мария Шарапова начала турнир с поражения

, 17:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: championat.com

Теннисистка Мария Шарапова начала турнир с поражения
Фото из соцсетей, Instagram mariasharapova

Российская теннисистка Мария Шарапова не смогла пробиться во второй круг соревнований в Австралии. Девушка на самом старте проиграла представительнице США Дженнифер Брэйди. Продолжительность встречи составила 2 часа 14 минут.

Шарапова, занимающая 147-ю строчку в рейтинге WTA, 8 раз подала навылет, совершила 11 двойных ошибок и реализовала 1 из 2 брейк - пойнтов. На счету Брэйди, которая является 53-й ракеткой мира, 4 эйса, 1 двойная ошибка и 2 брейка.

Известно, что Мария Шарапова не играла официальных матчей с конца августа 2019-го — четыре с лишним месяца. С тех пор, как уступила Серене Уильямс в первом круге US Open. Многие за это время в очередной раз успели списать Марию со счетов.

ЕЧ

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