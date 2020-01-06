Тренер Андрей Назаров высказался о серебре россиян на МЧМ:

//Спорт 13+

6 января 2020, 13:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: sportbox.ru.

Фото с сайте ФХР

Хоккейный тренер Андрей Назаров поделился впечатлениями о выступлении сборной России на молодежном чемпионате мира. Он считает, что это серьезное достижение.

«Ребята бились и старались, выложились на льду. Призываю не драматизировать ситуацию», - сказал Назаров.

Он уверен: странно слышать, что молодые ребята должны играть чуть ли не в первом большинстве клубов КХЛ.

«Такого не бывает, с каждого тренера спрашивают за результат, игроков нужно подводить постепенно, а не бросать под танки. Здесь речь не о доверии, а о здравом смысле. Не нужно накалять ситуацию. Если хотите углубиться, то давайте посчитаем, сколько катков в Канаде, а сколько в России", — заявил Евгений.

В следующем году юбилейный 45-й турнир молодежного чемпионата мира пройдет в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир с 26 декабря по 5 января.

Андрей Назаров является чемпионом России 1993 года.