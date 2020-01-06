Российские хоккеисты стали серебряными призерами молодежного ЧМ

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6 января 2020, 09:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Фото с сайте ФХР

Молодежная сборная России заняла второе место на чемпионате мира. Спортсмены в финале уступили команде Канады со счетом 3:4. Третье место заняли шведы.

Турнир проходил в чешских городах Острава и Тршинец. В составе канадцев отличились Дилан Козенс, Коннор Макмайкл, Баррет Хэйтон и Эйкил Томас У россиян шайбы забросили Никита Александров , Григорий Денисенко и Максим Соркин. Отметим, что гол Александрова была засчитана после просмотра видеоповтора, а Козенс отличился, реализовав численное преимущество в два игрока. В составе сборной нашей страны лучшим признан Александров, у канадцев — Хэйтон.

Молодежная сборная России становится обладателем серебряных наград молодежного ЧМ впервые с 2016 года. Сборная Канады в третий раз за последние шесть лет стала победителем в «молодежке».