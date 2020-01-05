Определен состав молодежной сборной России по хоккею на финал ЧМ с Канадой

Хоккеисты российской молодежной сборной поборются за "золото" на чемпионате мира. Соперник россиян - команда Канады. Матч состоится сегодня, 5 января, в 21:00 мск.
Федерации хоккея России (ФХР) объявила состав национальной команды на финальный матч чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет со сборной Канады.
Голкиперы — Амир Мифтахов и Ярослав Аскаров;
первое звено — Александр Романов, Данила Галенюк, Григорий Денисенко, Александр Хованов, Егор Соколов;
второе звено — Даниил Пыленков, Егор Замула, Павел Дорофеев, Иван Морозов, Никита Александров;
третье звено — Даниил Мисюль, Даниил Журавлёв, Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков, Василий Подколзин;
четвёртое звено — Антон Малышев, Никита Ртищев, Илья Круглов, Максим Соркин, Максим Грошев.