Определен состав молодежной сборной России по хоккею на финал ЧМ с Канадой

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5 января 2020, 21:02 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта ФХР

Хоккеисты российской молодежной сборной поборются за "золото" на чемпионате мира. Соперник россиян - команда Канады. Матч состоится сегодня, 5 января, в 21:00 мск.

Федерации хоккея России (ФХР) объявила состав национальной команды на финальный матч чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет со сборной Канады.

Голкиперы — Амир Мифтахов и Ярослав Аскаров;

первое звено — Александр Романов, Данила Галенюк, Григорий Денисенко, Александр Хованов, Егор Соколов;

второе звено — Даниил Пыленков, Егор Замула, Павел Дорофеев, Иван Морозов, Никита Александров;

третье звено — Даниил Мисюль, Даниил Журавлёв, Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков, Василий Подколзин;

четвёртое звено — Антон Малышев, Никита Ртищев, Илья Круглов, Максим Соркин, Максим Грошев.