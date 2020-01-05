Хореограф Илья Авербух рассказал, сколько платят известным фигуристам за выступления в новогодних спектаклях на льду. После завершения спортивной карьеры фигурист одним из первых в России начал работать в ледовых шоу.
В шоу Ильи Авербуха "Волшебник страны Оз" выступают двукратная чемпионка мира по фигурному катанию среди женщин Евгения Медведева и олимпийский чемпион Роман Костомаров.
Авербух сообщил, что гонорары спортсменам платятся в рублях, естественно, знаменитые фигуристы зарабатывают больше.
В среднем фигурист получает 150-200 тысяч рублей за один выход, - сообщает Sport24.
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За последние пять лет количество ледовых шоу в России увеличилось. Вслед за Авербухом продюсированием спектаклей на льду занялся Евгений Плющенко, в 2017 году постановками новогодних ледовых шоу занялась Татьяна Навка.
Со знаменитыми родителями выступают из дети Саша Плющенко и Надя Пескова.