Трансферный перекресток «Зенита»

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4 января 2020, 20:31 [ «Аргументы Недели» ]

Эмилиано Ригони, фото: Maksim Konstantinov, globallookpress.com

В своем новогоднем радио-интервью генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что нынешней зимой в команде не предвидится серьезных покупок и продаж игроков.Тем не менене 22 января в России отроется зимнее трансферное окно.

Месяц, который отведён клубам РПЛ для усиления состава, в ближайшей перспективе может стать серьёзным подспорьем для тех из них, кто ещё не потерял надежд на погоню за «Зенитом» в чемпионской гонке сезона-2019/20. Трансферный рынок не стоит на месте. Агенты не дремлют, закидывает удочки и «Зенит» в том числе. Если зимой не клюнет, так, может быть, летом?

Зачем "Зениту"центральный нападающий Гамид Агаларов?

Тем не менее, как сообщает со ссылкой на zenit-fk.ru Transfermarkt.de, «Зенит» зимой всё же не станет сторонним наблюдателем на трансферном рынке. Было бы неразумно уступить без боя соперникам 19-летнего центрального нападающего «Анжи» Гамида Агаларова, например, который забил три гола в 11 матчах за юношескую сборную России. А ну как новый Магомед-Шапи Сулейманов подрастает? Что же, безропотно отдать его «Спартаку»?

«Зенит» договорился о переходе футболиста в зимнее трансферное окно. Сумма компенсации неизвестна, как и другие подробности перехода. Игрок должен присоединиться не к «основе», а к «Зениту-2», что и понятно. Портал Transfermarkt оценил Гамида в 300 тысяч евро.

Анжи», где играл Агаларов, выступает в зоне «Юг» ПФЛ, а «Зенит-2», где теперь предстоит ему играть, - в зоне «Запад». Так вот, на «Западе» лучший бомбардирский показатель на данный момент - 7 мячей, которые забили футболисты трёх клубов. У Агаларова немногим меньше - 5 голов. Поэтому центрфорварда решено попробовать - что, если «выстрелит»?

Петербургский футбольный клуб «Зенит» вновь заинтересовался словенским футболистом стамбульского «Фенербахче» Михой Зайцем.

Напомним, что возможный переезд полузащитника в Санкт-Петербург обсуждался еще прошлой весной, но тогда стороны не смогли договориться. Сообщалось, что в 2019 году Зайцем интересовались также «Спартак» и «Краснодар», но что-то не срослось.

И вот теперь 03 января 2020 feneronline.net передает информацию, согласно которой переезд Зайца на берега Невы действительно реален. Известно, что из-за травмы футболист пропустит всю зиму и сможет вернуться на поле в конце февраля или начале марта. Это нисколько не смущает «Зенит», который вернется к официальным матчам как раз в это же время. В данный момент представители «Зенита» контактируют с врачами турецкого клуба, чтобы понять, насколько серьезна травма Зайца.

Напомним, что возможный переезд полузащитника в Санкт-Петербург обсуждался еще прошлой весной, но тогда стороны не смогли договориться. Сообщалось, что в 2019 году Зайцем интересовались также «Спартак» и «Краснодар», но что-то не срослось.

И вот теперь feneronline.net передает информацию, согласно которой переезд Зайца на берега Невы действительно реален. Известно, что из-за травмы футболист пропустит всю зиму и сможет вернуться на поле в конце февраля или начале марта. Это нисколько не смущает «Зенит», который вернется к официальным матчам как раз в это же время. В данный момент представители «Зенита» контактируют с врачами турецкого клуба, чтобы понять, насколько серьезна травма Зайца.

Сердаром Азмуном интересуются

Середняк английского чемпионата «Кристал Пэлас», занимающий 9-е место в турнирной таблице АПЛ, активно интересуется нападающим «Зенита» Сердаром Азмуном. Об этом утверждает в своем твиттере Transfermarkt. Кроме того, по информации источника, глаз на 25-летнего нападающего петербургского клуба положил римский «Лацио», идущий на третьем месте в чемпионате Италии

В начале 2019 года Азмун перешел в «Зенит» из «Рубина» за 12 млн евро. На его счету 11 забитых мячей. Трансферная стоимость иранского форварда возросла до 18 млн евро.

Эмилиано Ригони загоняли по клубам

А Samp News24 сообщает, что «Сампдория» намерена вернуть «Зениту» полузащитника Эмилиано Ригони, причем досрочно. Кочующий аргентинец, едва ли не через каждые полгода отправляющийся в Италию (в 2018 году хавбек побывал на правах аренды в «Аталанте»), разочаровал руководство «Сампдории». В текущем сезоне 26-летний Ригони принял участие в 9 матчах за генуэзцев и сделал лишь одну результативную передачу. Аренда вингера рассчитана до лета текущего года, но может завершиться уже зимой.

На трансферном рынке снова возникло имя нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси. Интернет-портал championat.com сообщает, что аргентинец имеет выгодное предложение от «Интер Майями».

(По материалам иностранной прессы о трансферах «Зенита»)