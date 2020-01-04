2020 - ждем изменений в тактике «Зенита»

//Спорт 13+

4 января 2020, 18:52 [ «Аргументы Недели», Борис Омельченко ]

Maksim Konstantinov, globallookpress.com

Нельзя недооценивать достигнутые за 9 месяцев успехи «Зенита» в чемпионате России. Однако мы должны понимать, что уровень РПЛ достаточно слабый и об этом знают практически все интересующиеся футболом и главное - руководящие бонзы Российского футбола .

Только существенно менять все систему организации и подготовки спортсменов — себе дороже, ну в общем как и везде у нас.Оценивать успехи «Зенита» следует исключительно по матчам в Европе. Поэтому, на мой взгляд, чаша, где лежит неудачное выступление в Лиге чемпионов, все равно будет перевешивать. А ведь так все хорошо складывалось в группе, нужно было на раз-два выскакивать в плей-офф. «Бенфика» начала турнир слабо, «Лион» в Петербург приехал просто разобранный…

Почему-то «Лион» нашел возможность отыграться в параллельном матче.»Бенфика» - команда далеко не самого высокого уровня, в ее составе нет мировых звезд. Тем не менее, на морально-волевых она разорвала один из самых дорогостоящих клубов Европы. Это ничего, кроме тяжелой печали, оставить в душе не могло Когда все гладенько и ровненько - мы хороши, но едва команда сталкивается с какими-то сложностями, сразу пасует. Я не помню, чтобы «сине-бело-голубые» при Семаке совершили какой-то суперкамбэк.

Семак видимо для европейского уровня слабоват. Тут нужен серьезный мотиватор, который способен зажечь команду. Тренер «Зенита» может выйти в техническую зону и похлопать в ладоши, мол, «давай-давай», что часто мы видим, но этого мало. Его тренерского потенциала хватает на то, чтобы выигрывать матчи РПЛ полушагом. Но в России играть особо не с кем, с таким подбором игроков, как у «Зенита». Я положительно воспринял назначение Семака в 2018 году и сейчас к нему с симпатией отношусь. Однако полтора года работы показали, что с этим тренером добиться международных успехов будет трудно. У меня сформировалось мнение, что в команде Дзюба более авторитетная фигура, чем тренер.

С первых же туров питерский клуб завоевал место среди лидеров, потерпел на дистанции лишь два поражения, от «Уфы» и «Локомотива», а в концовке года, когда конкуренты (если остальные клубы в сегодняшних реалиях вообще можно называть конкурентами) барахтались в турбулентности и решали многочисленные проблемы, петербуржцы спокойно брали своё. Зимовать они ушли, имея в активе монолитные показатели: 45 очков (и 10 баллов преимущества над догоняющими), 37 забитых мячей и, что восхищает сильнее всего, лишь девять пропущенных. Девять! Это почти в два раза меньше, чем у ближайших преследователей из «Уфы» (17). У «Краснодара», к примеру, набралось 20, у «Ростова» — 28, у ЦСКА – 18, у «Локомотива» — 24.

Именно строгость, чёткая работа системы, баланс между обороной и атакой, которого у конкурентов нет и близко, вывели «Зенит» на новый уровень по сравнению с прошлым сезоном. Давайте говорить откровенно: должно случиться что-то невообразимое для того, чтобы весной «Зенит» вдруг посыпался, растерял игровое преимущество, а вместе с ним – турнирное. Вероятность не просто минимальна, а ничтожна. И главная задача на зиму для Семака – продолжать гнуть свою линию. Заодно плавно внедрять кое-что новое, чтобы сделать команду разнообразнее. Стоять на месте тоже нельзя.

Трансферы «на вход»

В это сложно поверить, но впервые за долгие годы «Зениту» не нужны игроки ни на одну из позиций в экстренном режиме. Состав команды для чемпионата России силён и сбалансирован, имеющиеся кадровые ресурсы не исключают появления новых игровых козырей и внедрения свежих тактических идей. Можно было бы порассуждать о нехватке исполнителя на роль «десятки» — умного, техничного атакующего полузащитника, способного связывать линии полузащиты и нападения (условного Миранчука). Только «Зенит» давным-давно сделал ставку на 4-4-2, где впереди бегают два больших нападающих, в оттяжку отходит один из них (Дзюба), а плеймейкерами служат фланги и левая нога Ракицкого из глубины. Если же Семак захочет перестроиться на 4-2-3-1, под форвардом может сыграть Дриусси.

Экс-проблемная позиция левого защитника закрыта – теперь там качественно играет Дуглас Сантос, а в случае чего всегда выручит ветеран Жирков. Бразилец может помочь и в опорной зоне, хотя в оптимальных условиях там справятся и без него, Оздоев и Барриос давным-давно превратились в самую стабильную связку в России. На правом фланге ожидается возвращение Малкома.По информации пресс- клуба «Зенита», восстановление Малкома проходит в отличном темпе и в январе бразилец должен сыграть в товарищеском матче по плану клуба на этот тренировочный период И даже на вратарской позиции, которая кому-то могла показаться спорной из-за деградации Лунёва, дела налаживаются: Кержаков выдал сильную концовку, менять его сейчас бессмысленно.

Задуматься «Зениту» можно разве что о двух моментах. Во-первых, о четвёртом центральном защитнике в обойму, ведь Маммана снова получил тяжёлую травму, а одного Осорио на подмену теоретически может не хватить (хотя скорее всего хватит – разрываться на несколько фронтов не нужно). Во-вторых, о постепенном омоложении. Возрастных исполнителей у команды хватает (в том же центре обороны), и можно плавно продолжать процесс, начатый ещё летом.

Зима для Семака предвидится интересной и любопытной, поскольку он получит возможность слегка вылезти за нынешние тактические рамки. Повода как минимум два: восстановление дорогущего Малкома после травмы и долгожданное возвращение Кокорина, который, как говорят, в прекрасной форме.

Как всё это будет выглядеть? Малком – справа, Кокорин – слева, а впереди Дзюба и Азмун? Или команда перестроится-таки на 4-3-3, и кто-то из пары центральных форвардов окажется в ротации? Очевидно, что главная задача для Семака – найти и наиграть оптимальное решение. Если всё получится, весной мы увидим команду, которая станет ещё круче по сравнению с осенью. И тогда до неё точно никто из конкурентов не доберётся и близко.

Официальный сайт «Зенита»сообщил, что петербургский клуб за 19 туров стал лидером по числу не заблокированных соперником навесов с игры(345), а вот по их точности питерская команда лишь третья.

Фланговый навес - это забота вингеров. Слева у «Зенита» на борвке Юрий Жирков и Дуглас Сантос, справа - Караваев и Смольников.С учетом замысла игры, сил и исредств соперника питерцы могут делать акцент на атаки одним из флангов

Проходы Жиркова очень опасны. Дуглас Сантос действует больше из глубины

Прострелам Смольникова и Караваева недостает точности, хотя у Караваева наблюдается определенн прогресс.

И, наконец, ключевая фигура на поле -плеймейкер. Сегодня плеймейкера в «Зените» нет. Миссию игрока, начинающего атаку, выполняют Ярослав Ракицкий или Бранислав Иванович. В той или иной степени раздатчиками мяча приходится становиться игроку середины поля, который в тот или иной момент высвобождается от опеки соперника. На оценку диспозиции и принятие решения времени в обрез, зачастую секунда-две. И вы желаете получить точную навесную передачу? Вот откуда в игре «Зенита» погрешность в доставке мяча до адресата. Плеймейкер – штучная специализация, готового задешево не купишь. Но такого игрока можно подготовить, не так ли? Потенциалом распасовщика обладают Олег Шатов, Далер Кузяев, возможно, еще кто-то – тренерам виднее. Может, не стоит ждать плеймейкера с надеждой у трансферного окна, а самим взяться за дело? Семак, кстати, сам из плеймейкеров.

Кто в «Зените» регулярно бьет с дальней дистанции? Разве что Оздоев. Остальные игроки, даже обладающие неплохим ударом, делают это крайне редко. Почему? Причина на поверхности: большинство передач направлены на Артема Дзюбу, который действует на острие.

Неплохо бы Сергею Семаку разнообразить тактический рисунок игры «Зенита». Будем надеяться, что это произойдет с подключением к атакующей обойме Александра Кокорина. И, конечно же, следует чаще выводить на удар игроков второй волны атаки. А это именно те удары от линии штрафной, которых так не хватает «Зениту».