Сколько Россия заплатит WADA в 2020 году

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4 января 2020, 14:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Фото: pixabay.com

Стало известно, какую сумму ежегодного взноса России нужно будет заплатить в бюджет Всемирного антидопингового агентства в 2020 году. Отмечается, что взнос увеличивается каждый год.

Сумма средств, отчисляемых в бюджет WADA, возрастает с каждым годом на 8%. В 2020 году России придется заплатить 1 миллион долларов. При этом сумма может увеличиться, если Спортивный арбитражный суд согласится с претензиями WADA к РУСАДА. В таком случае Российская Федерация компенсирует средства, затраченные на изучение данных московской антидопинговой лаборатории. По предварительной информации, это превышает 2 миллиона долларов.