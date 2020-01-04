Макгрегор уверен, что Нурмагомедов боится его

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4 января 2020, 14:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Lenta.Ru

Фото: соцсети

Ирландец Конор Макгрегор заявил, что российский боец Хабиб Нурмагомедов боится вновь встретиться с ним на ринге. Прошлый поединок Макгрегора и Нурмагомедова прошел осенью 2018 года. С тех пор обсуждается возможность повторной встречи.

«Этот человек дрожит, он не хочет этого боя. Он не хочет проиграть. Я чувствую запах дерьма, вот и все. Все хотят этого, Дэйна Уайт хочет. Поэтому он может бежать, но не сможет спрятаться. Я жду его», - считает Макгрегор.

Во время прошлой встречи россиянин одержал победу над ирландцем в четвертом раунде и тем самым защитил пояс чемпиона в легком весе.