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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Макгрегор уверен, что Нурмагомедов боится его

, 14:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Lenta.Ru

Макгрегор уверен, что Нурмагомедов боится его
Фото: соцсети

Ирландец Конор Макгрегор заявил, что российский боец Хабиб Нурмагомедов боится вновь встретиться с ним на ринге. Прошлый поединок Макгрегора и Нурмагомедова прошел осенью 2018 года. С тех пор обсуждается возможность повторной встречи.

«Этот человек дрожит, он не хочет этого боя. Он не хочет проиграть. Я чувствую запах дерьма, вот и все. Все хотят этого, Дэйна Уайт хочет. Поэтому он может бежать, но не сможет спрятаться. Я жду его», - считает Макгрегор.

Во время прошлой встречи россиянин одержал победу над ирландцем в четвертом раунде и тем самым защитил пояс чемпиона в легком весе.

АБ

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