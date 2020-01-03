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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Стало известно, в каком клубе хоккеист Илья Ковальчук продолжит карьеру

, 20:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Стало известно, в каком клубе хоккеист Илья Ковальчук продолжит карьеру
Фото из соцсетей, Instagram ilyakovalchukofficial

Российский хоккеист Илья Ковальчук продолжит свою карьеру в клубе НХЛ "Монреаль". Об этом сообщается на сайте команды

Двусторонний контракт с форвардом рассчитан на один год.

Известно, что последним клубом в карьере Ковальчука до перехода в "Монреаль" был "Лос-Анджелес Кингз", за который он выступал с 2018 года. Но 16 декабря 2019 года клуб на своем сайте объявил: нападающий выставлен на безусловный драфт отказов с последующим расторжением контракта.

Спортсмен был выбран под общем первым номером на драфте НХЛ 2001 года клубом "Атланта Трэшерз".

Илья Ковальчук награждён Орденом Дружбы, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, крестом святого Михаила Тверского, имеет звание заслуженного мастера спорта России.

ЕЧ

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