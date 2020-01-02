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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Видео: легкоатлет из Уганды проиграл соревнования, празднуя победу

, 20:21 [ «Аргументы Недели» ]

Видео: легкоатлет из Уганды проиграл соревнования, празднуя победу
скриншот youtube-видео

Чемпион мира по кроссу среди юниоров IAAF 2017 года, легкоатлет из Уганды Джейкоб Киплимо почти всю дистанцию лидировал в гонке Сан-Сильвестр в Сан-Паулу. Однако на финише, как говорится, "что-то пошло не так".

Приближаясь к финишной черте, бегун расслабился, сбавил ход и уже готов был победно вскинуть руки. Но Киплимо не подозревал, что в эти секунды его стремительно нагоняет кенийский спортсмен Кибивотт Канди.

Когда до заветной ленточки оставалась буквально пара метров, Канди резко вырвался вперед и стал победителем гонки, параллельно установив новый рекорд: онн преодолел дистанцию в 15 км менее чем за 43 минуты.

АС

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