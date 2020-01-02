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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Блогер Лена Миро назвала Загитову "случайной чемпионкой"

, 13:31 [ «Аргументы Недели» ]

Блогер Лена Миро назвала Загитову
Фото из соцсетей, Instagram azagitova

Блогер Лена Миро  прокомментировала поступок фигуристки Алины Загитовой, которая оттолкнула школьницу на автограф-сессии. По мнению Миро, этот случай показал, что она была «случайной чемпионкой».

На ролике, который появился в Сети, видно, как поклонница обняла Алину для фото, но фигуристка резко убрала ее руки. Этот факт возмутил Елену.

«Загитова не умеет брать себя в руки, а потому её место - это, в лучшем случае, полусветская тусовка драных кошек Москвы. Она оттолкнула от себя фанатку просто потому, что ей стало неприятно. Это - поведение чванливого быдла, но никак не королевы катка»,  - написала она в своем живом журнале.

В конце женщина пришла к выводу, что олимпийской чемпионкой Загитова стала случайно, а ушла из фигурного катания закономерно — «в силу своего характера простенькой и капризной бабенки».

ЕЧ

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